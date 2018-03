Siebe Walinga wint Fryslânkupfinale Fries Dammen

Blauwhuis – Op vrijdag 23 maart werd de finale van de Fryslânkup gedamd in cluphuis Siesa, thuishonk van damclub “de Skyfkes”,uit Blauwhuis. De finalisten Siebe Walinga en Teake Kooistra werden in stijl binnengehaald met hun eigen favoriete muziek. Wat volgde was een finalepartij met tot het einde strijd en spanning. De partij eindigde in remise. De regel van de Fryslânkup is als de partij remise is; dan word hierna een partij Frysk gespeeld. ( 5 tegen 5 houtjes). Met een Arena vol toeschouwers werd er twee keer remise gespeeld bij de derde partij Frysk was het weer een gelijk opgaande strijd maar voor Teake viel de vlag van de klok en ging Siebe er met de wisselbokaal vandoor.

In de bovenzaal werd intussen al gestreden om het Fries dames kampioenschap. Twee leden van “De Stadige Strikers(Scharnegoutum), 2 leden van “de Skyfkes”en drie dames uit Roodhuis. Tineke Teigeler lid van “de Stadige Striikers en de winnares van 2017 haalde ook nu weer de finale. Zij moest het opnemen tegen Akke Rinske Walinga fan damklup” de Skyfkes “ Tineke kon het deze keer niet winnen maar een tweede prijs was ook mooi en zo werd Akke Rinske Walinga Fries Kampioen fan 2018.

Bij het toernooi Frysk werd Folkert Groenveld van “Nocht en Kriich”(Oudea SWF) winnaar, Foeke Tiemesma van “de Rûge Wolf” uit Lollum eindigde als tweede . In de verliezerronde won Liuwe Westra van “De Rûge Wolf” uit Lollum en als tweede Jappie de Jong van “De Skyfkes”

.