Nico Kraan nieuwe hoofdtrainer KV De Waterpoort

Sneek – Nico Kraan wordt met ingang van het seizoen 2018-2019 hoofdtrainer van korfbalvereniging De Waterpoort in Sneek. De 53-jarige Wolvegaster speelde tot zijn 14e bij SIOS, waarna hij de overstap maakte naar SCO in Oldeholtpade. Hier speelde hij 11 jaar lang in de selectie, waarvan 4 jaar in het eerste team op het allerhoogste niveau.

Op zijn 28e ging Kraan het trainersvak in en was onder andere actief bij de eerste selecties van Wordt Kiek, Marfûgels, Sparta (Ze), Thrianta, Leeuwarden, Drachten en SIOS. Momenteel is hij bezig aan zijn derde seizoen als assistent van Aegle Frieswijk bij SCO. Tijdens een verkennend gesprek bleek de visie van Kraan goed aan te sluiten bij de ambitie van de club. ‘Ik zie voldoende uitdaging om De Waterpoort met al mijn ervaring verder te ontwikkelen en zo een stap dichterbij de top van de eerste klasse te brengen,’ aldus Kraan. Kraan volgt Ralph de Vries op, die na dit seizoen vertrekt naar KV Heerenveen.