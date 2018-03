Judoka Omer Rokic tweede in Antwerpen

Sneek – Judoka Omar Rokic tweede in Antwerpen. De Sneker Omar Rokic, judoka van judo club Kings uit Burgum heeft mooi judo laten zien in Antwerpen (België). Als eerste jaars in de leeftijdscategorie -15 jaar wist Omar met mooi judo een wel verdiende tweede plaats mee naar Sneek te nemen.

Ook vorige week in Roden op het District kampioenschap wist Omar in de leeftijdscategorie -15 jaar een mooie derde plaats te pakken en zich hier mee te plaatsen voor Nederlandse kampioenschap! Dit kampioenschap word gehouden op 7 april in Leek. Top prestatie van de Sneeker judoka.