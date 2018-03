Joop Mulder te gast in hartstochtelijk theaterconcert van de Andersons

Bolsward-Op vrijdag 13 april ‘Hier Dooft Niets’ te zien bij Theater Bolsward. De Andersons zullen tijdens de voorstelling een bijzondere gast uit de regio ontvangen, deze avond is dat Joop Mulder.

Samen met Arjen Lubach maakten De Andersons eerder de voorstelling ‘Stockholm Sneeuwt‘ en veroverden menig hart met hun muzikale hoogstandjes, poëtische pareltjes en onbedwingbare enthousiasme. In hun kleurrijke voorstelling ‘Hier Dooft Niets’ gaat het over verwondering. Een begrip dat De Andersons opnieuw ontdekten toen ze een nieuwe huisgenote kregen: de jongste non van Nederland.

Dit sprankelende kleinkunstgezelschap neemt je mee in een hartstochtelijk en humoristisch theaterconcert over opnieuw beginnen en de luiken openen. Met liederen en verhalen vol levenslust, liefdeslust en troost trekken ze ten strijde tegen de onverschilligheid. En dat doen ze niet alleen: elke voorstelling nodigen ze ook een bijzondere gast uit. Deze avond is dat Joop Mulder. Hij is oprichter van het Oerol Festival op Terschelling, maar nam een jaar geleden afscheid als creatief directeur om zich volledig te kunnen richten op zijn andere project: Sense of Place, dat hij zes jaar geleden begon. Sense of Place is een verzamelnaam voor tal van cultuur-landschappelijke projecten die het verhaal van de Waddenkust vertellen. Joop zal als onderdeel van dit theaterconcert op eigen wijze vertellen over wat hem verwondert, inspireert en beweegt.

Je bent gewaarschuwd: De Andersons zijn erop uit om je hart te veroveren en je met nieuwe dromen naar huis te sturen!

De pers over De Andersons: “Wonderschone liedjes.”, “Ze zetten iets heel bijzonders op de planken. Conceptueel een vondst en qua acteren en zang een topprestatie.”, “Een warme en overdonderende gebeurtenis.”.

Hier Dooft Niets speelt op vrijdag 13 april om 20:15 uur in het Marne Theater. Kaarten kosten € 15,-| Reserveren via: www.boog-bolsward.nl | Meer info: www.deandersons.nl

Foto’s Roxanne Hellevoort