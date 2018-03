Afscheid schipper Douwe Visser en kennismaking Jappie Visser

Sneek- De Meet & Greet van de Sneker Pan staat dit jaar in het teken van het afscheid van Douwe Visser en de kennismaking van Jappie visser en zijn deels nieuwe bemanning.

Na 45 jaar is er een einde gekomen aan het tijdperk Douwe Visser. Met negen kampioenschappen is hij de meest succesvolle schipper van het nieuwe skûtsjesilen en heeft daarmee veel betekend voor de stad Sneek in het algemeen en de Pan-fans in het bijzonder. Om die laatste groep in de gelegenheid te stellen afscheid te nemen kent de Meet & Greet een ander karakter dan andere jaren. Het evenement is niet alleen voorbehouden aan donateurs maar staat open voor een ieder die Douwe en zijn vrouw Hetty de hand willen schudden.

Natuurlijk zijn ook kersvers schipper Jappie en zijn deels nieuw bemanning van de partij. De Meet & Greet is een leuke gelegenheid om kennis te maken en om antwoord te krijgen op vragen als wat er allemaal komt kijken bij het aan de gang houden van een skûtsje, aan welke criteria een bemanningslid moet voldoen en op welke manieren het zeilen met een skûtsje anders is dan met een open boot of een scherp jacht.

De Meet & Greet is op zondag 22 april aanstaande tussen 15.00 en 17.00 uur.

Plaats van handeling is de Oude Oppenhuizerweg 73 in Sneek.