Advendo Junior derde op NK Color Guard

Eindhoven / Sneek – Eindhoven was afgelopen zaterdag ‘the place to be’ voor de liefhebbers van color guard in Nederland. Ook dit jaar waren de finals weer ongemeen spannend door het ongemeen hoge niveau. Cadeautjes werden onderling niet gegeven. De Advendo Colorguard teams hielden zich knap staande in dit color guard geweld tijdens de finals en sloten het seizoen in stijl af met als hoogte punt een dik verdiende derde plaats van Advendo Junior.

Advendo Junior presteerde dit seizoen heel stabiel en pakte met 78.18 punten daarom verdiend de derde plaats tijdens de finals. Volgens de jury geen gemakkelijke show om uit te voeren. De Advendo Kids verdienen een dikke pluim voor hun uitstekende performance dit hele seizoen. Hun geheim is simpel: veel trainen en heel veel lol. Geen prijs dit jaar maar wel een dik verdiende 4e plaats in de Cadetclass met maar liefst 80.59 punten.

Advanced vielen dit jaar helaas ook niet in de prijzen maar ze kunnen met veel vertrouwen uitkijken naar de toekomst. Met een 7e plaats in de A-Class en een score van 72,38 is de top nog ver weg maar heeft deze nieuwe en jonge groep de potentie naar de toekomst toe laten zien. Friesland en Sneek waren goed vertegenwoordigd in Eindhoven. Zo zijn bijvoorbeeld onze collega’s van Impact Sneek teruggekeerd met een 1e plaats in Cadet Class.

Alle Advendo colorcard teams zijn nog één keer te zien dit seizoen tijdens Advendo Showavonden op 13 en 14 april a.s. in de Sneeker Sporthal.

Uitslag Advendo teams 2018 CGN Championship Finals Eindhoven