AB Vakwerk Schaatsteam haalt aanvallend toptalent

Sneek / Delfgauw – Het marathonteam van AB Vakwerk heeft zich versterkt met Niels Overvoorde. De 21-jarige in Delfgauw woonachtige marathonschaatser is volgens teammanager Teun Breedijk een veelbelovend talent: ,,Niels is een aanvaller pur sang en heeft veel potentie. Hij is bijna altijd aanwezig in kopgroepen en daarom een aanwinst voor ons AB Vakwerk schaatsteam.”

Overvoorde debuteerde in 2015 bij de beloften en kroonde zichzelf in die klasse een jaar later al tot Nederlands Kampioen Marathonschaatsen. De nieuwe rijder van AB Vakwerk komt over van Team Port of Amsterdam, waarvoor hij afgelopen seizoen voor het eerst in actie kwam in de Topklasse. Met een zevende plek in het algemeen klassement van de KPN Marathon Cup en een vierde plek in de natuurijsmarathon van Noordlaren, wist hij op imponerende wijze zijn visitekaartje af te geven.

Professionele ploeg

,,Bij AB Vakwerk kom ik nu terecht bij een zeer professionele ploeg waar ik op een hoog niveau kan trainen en in wedstrijden kan meerijden voor de winst. Ik ben een echte aanvaller en niet te beroerd om flinke kopbeurten te doen. Kijk er echt naar uit om straks samen op het ijs te staan met gasten als Gary Hekman en Frank Vreugdenhil”, aldus Overvoorde.

In het dagelijks leven is de Delfgauwenaar werkzaam als administratief medewerker op kantoor van een transportbedrijf in Pijnacker. Zijn plan is om daarnaast de collegezaal op te zoeken en te starten met een hbo-opleiding. ,,Welke opleiding het precies gaat worden, weet ik nog niet. Mijn focus ligt nu eerst voor de volle honderd procent op de trainingen en mijn nieuwe ploeg AB Vakwerk Schaatsteam.”

Bij de foto: Niels Overvoorde krijgt een warm onthaal van commercieel directeur Kasper van der Molen (Foto: AB Vakwerk).