Wieger van der Wier wint in Warns eerste tijdrit OFK tijdritcompetitie

Sneek- Wieger van der Wier heeft gistermiddag de tijdrit van Warns gewonnen. Hij rondde het dik negen kilometer lange parcours in een tijd van 11.06. Achter hem eindigden Alecto-renner René Hooghiemster en Bert Smilda als tweede en derde.

De tijdrit op een licht glooiend parcours rondom het dorp Warns begon een uur later, vanwege het feit dat het parcours nog niet berijdbaar was door een plaatselijke boer die behoorlijk dikke buizen op het parcours had gelegd vanwege het ‘jarjen’. Éénmaal begonnen werd er al snel een rappe tijd neergezet door Huub Deelstra, die in 11.31 binnenkwam.

De weersomstandigheden (amper wind, droog) leenden zich dan ook voor nog meer snelle tijden. De snelste tijd bij de vrouwen kwam op naam van Nicole Steigenga, zij finishte in 12.37. Even na vijven kwam ook de laatste renner binnen, waarna de uitslagen, hieronder te vinden, opgemaakt konden worden. De nazit vond plaats in restaurant de Potvis, waar ook al werd voorbeschouwd op de volgende tijdrit van de OFK tijdritcompetite. Deze vindt op 18 april plaats in Oudemirdum. Er was geen prijsuitreiking na afloop, aangezien alle door WV Snits georganiseerde tijdritten nu gebundeld zijn in de door Lawi Sportswear gesponsorde OFK tijdritcompetitie.

Foto site www.wvsnits.nl