Werken van Sneker kunstenaar Jan van Tuinen in expositie bij Valentijn

Sneek – Van 5 april tot en met 2 juli 2018 is er een nieuwe expositie te bezichtigen bij Bloem en Styling Valentijn. De expositie met kunstwerken van de Sneker kunstenaar (1944-2012) is een must-see voor inwoners van Súdwest-Fryslân en vanwege de abstracte, constructivistische uitstraling, zelfs voor internationale bezoekers. Er is nog steeds veel belangstelling voor zijn werk bij liefhebbers en verzamelaars. De insteek om Friese kunstenaars uit te lichten past in het gedachtegoed van Galerie Bax kunst tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018. Jan van Tuinen De geboren Sneker kunstenaar Jan van Tuinen (1944-2012) genoot zijn opleiding aan de Kunstnijverheidsschool te Leeuwarden en vervolgens aan de Stichting Ateliers ’63 te Haarlem. Hij woonde en werkte vele jaren in Sneek, daarna in Terzool, Hommerts en Leeuwarden om vervolgens weer terug te keren naar ‘zijn’ Sneek.

De kunstenaar voerde in de jaren zestig, samen met Folkert Postma en Peter Bax, een aantal malen action painting sessies uit. Jan was lange tijd werkzaam als fotolithograaf bij drukkerij Flach. In 1994 was er de expositie ‘Jan van Tuinen 25 jaar kunstenaar’ in Sneek bij Galerie Bax Kunst, bij BAS en in koffiecafé De Draai. Dit was toen tevens zijn laatste expositie waarbij Jan afscheid wilde nemen van de kunst.

De laatste jaren was er weer sprake van dat hij zijn werk als kunstenaar weer wilde hervatten. Zijn gezondheid heeft dit echter niet toegelaten. In 2012, op 27 augustus overleed Jan, die in 1978 onder meer bekendheid verwierf met zijn spraakmakende Friese Vlag Project. Expositiezolder Sinds kort werken Redmer Bax en Arnoud de Boer, twee jonge ondernemers uit Sneek, samen. Dit ook met de gedachte om kunst en bloemen als joint venture te kunnen promoten. Met het beschikbaar stellen van een voormalige cursusruimte is sinds eind vorig jaar een samenwerkingsverband geboren. Er wordt naar gestreefd om zo’n drie tot vier keer per jaar professionele verkoopexposities te organiseren. Hierbij zijn alle stukken die geëxposeerd worden te koop en kunnen na afrekenen direct worden meegenomen. Hiermee wordt ook ingespeeld op bezoekers die van buiten de stad op de expositie af komen. De expositie wordt dondergavond 5 april om 19.30 uur geopend op de expositiezolder van Bloem en Styling Valentijn. De opening zal worden verricht door columnist Henk Doevendans. Hierna is er gelegenheid tot een praatje en een drankje. Iedereen is hierbij van harte welkom. De expositie duurt tot en met 7 juli 2018.