Theater Sneek programma week 14

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Ali B met Koorts

Dat Ali B naast rapper, jurylid bij The Voice en gevierd TV-programmamaker ook als theaterman stevig aan de weg timmert, zal niet veel mensen zijn ontgaan. Want ga maar na: in 2012 won hij met Ali B geeft antwoord de Neerlands Hoop prijs, werd hij voor Ali B beken(d)t genomineerd voor de Poelifinario en prees Matthijs van Nieuwkerk zijn laatste programma Je suis Ali de hemel in als ‘…misschien wel de belangrijkste theatervoorstelling van het seizoen’.

En Ali is nog lang niet uitgepraat. Ook komend seizoen zijn er talloze onderwerpen waar hij zijn licht op wil laten schijnen. Daarbij wint zijn optimisme het nog altijd van zijn bezorgdheid. Of zoals hij het zelf bijna Cruijffiaans formuleert: ‘Zelfs als het mis gaat, komt het goed.’

Nederland is misschien niet ziek maar heeft wel koorts. Het verhitte debat doet de temperatuur hoog oplopen en af en toe naderen we het kookpunt. Maar koorts is ook het begin van genezing. Van opwinding. Van nieuwe kansen. Nu de verkiezingskoorts een beetje is gezakt, steekt Ali zijn thermometer in de bilspleet van de Nederlandse maatschappij en meet de temperatuur. Bent u benieuwd naar de uitslag? Kom dan op consult bij Theater Sneek.

Cabaret // wo 4 april 2018 // 20.15 uur // UITVERKOCHT // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Eva Crutzen met Opslaan Als

Van een belofte of aanstormend talent kunnen we na haar tweede avondvullende voorstelling ‘Spiritus’ eigenlijk niet meer spreken. Iedereen is het erover eens. Om Eva Crutzen kun je niet meer heen. Haar talent wordt in alle kranten geroemd en bezoekers van haar voorstelling zijn regelmatig ‘blown away’ door deze cabaretière, die met niemand te vergelijken is.

“Ze is energiek, muzikaal en hilarisch en heeft een volstrekt originele stijl. Haar onderwerpen zijn even komisch als dat ze schrijnend zijn.”

Eva heeft het allemaal. Alles eigenlijk. Behalve rust dan. Of stilte. Of tijd. Hoe kun je dingen verwerken als alles maar doorgaat? En waarom onthoud je wel alle telefoonnummers, die je ooit hebt gehad, maar vergeet je de geur van iemand, die er niet meer is?

In ‘Opslaan Als’ laat Eva de gekte toe. Ze speelt uiteenlopende personages en gaat muzikaal los. Zo biedt ze antwoorden, waar wij de rest van ons leven op kunnen bouwen. Of ze laat ons in verwarring achter. Het hangt er maar net vanaf hoe je het opslaat. Hoe dan ook; je moet erbij zijn!

Cabaret // vr 6 april 2018 // 20.15 uur // € 17,50 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Teater Snits met Sjoen op in distansje

Werkenbere tema’s as illegaliteit, leafde, ôfgeunst en ferrie yn in komplekse tiid. Hurdwurkjende boatwurker Eddy Carbone hat syn skoansuster op har stjêrbêd tasein de soarch fan dochter Gina op him te nimmen. Hy fettet Tegearre mei syn frou Bea fettet er dy taak serieus op. In prachtkoppel mei in grut hert. Dan komme der twa illegale neven by yn hûs…ek om te arbeidzjen yn Amerika. Ien fan dizze neven wurdt fereale wurdt op de moaie pleechdochter en dan komt der in ommekear. Eddy seach foar Ginny in oare takomst … advokaat of …by de tillefyzje… welke heit herkent it dillemma : “welke jongfeint is goed genôch foar myn dochter”. Elke mem sit der tusken yn. De romhertige Eddy feroaret yn in wrokkige brombear. Mei in soad romte foar humor triuwt Arthur Miller dit stik nei grutte hichte! Wa wint dizze striid?…. Is it te winnen?

Rezjy: Dirk de Vries Kostûmûntwerpster: Marieke Feenstra Spilers: Theo Jager, Marieke Flapper, Douwe Hoekstra, Syboutsje v.d.Meer, Klaas Visser, Hendrik Feenstra, Henny Wierda-Nab en Lennard Goronzy.

Toneel // vr 6 en za 7 april 2018 // 20.15 uur // € 15.00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Joey Ferre, Brigitte Heitzer e.v.a. met The Full Monty

Geen baan meer. Geen vrouw meer. Geen toekomst meer. En wat doe je dan, als je ineens een groot bedrag aan alimentatie moet ophoesten, om te voorkomen dat je straks ook geen kind meer hebt? Dan begin je een strip-act. Met je beste vrienden die ook allemaal zonder werk zitten. En je gaat voor niets minder dan de Full Monty!

De musical werd een wereldhit en de Oscar-winnende filmversie is inmiddels een moderne klassieker. Overal worden de mannen, die het aandurven om niet alleen in het leven maar ook op het toneel ‘the full monty’ te gaan, in de armen gesloten. Aanstekelijk, pikant en ontroerend met swingende songs.

Theatershow // zo 8 april 2018 // 14.30 uur // € 34.50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

In de bijlage ontvangt u het persbericht van het programma van week 14. Wilt u zo vriendelijk zijn het persbericht op te nemen in uw agenda en andere berichtgeving.

Foto: Roy Beusker.