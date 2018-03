Lions doneren € 7000 aan de Piet Bakker School

Sneek- Vrijdagavond 23 maart vond voor de 6e keer de Lions Night plaats in samenwerking met Theater Sneek. Het optreden van de African Mamas met Leonie Jansen was een daverend succes. De Lionsclub Sneek had voor deze voorstelling meer dan 300 kaarten verkocht.

De netto opbrengst plus de bijdrage van een aantal sponsoren bracht 7000 euro op ten behoeve van de renovatie van de pleinen van de Piet Bakker school in Sneek: De school voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte kinderen.

Op de foto de uitreiking van de symbolische cheque door de president van de Lionsclub Pyt Jaarsma aan de directeur van de Piet Bakker school Marjo Bootsma.