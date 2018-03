Ernst Weistra kampioen Open Nederlandse Kampioenschappen full contact karate

Sneek- Ernst Weistra van Kyokushin Karate IJlst, 14 jaar, talentvol en gedreven, is kampioen geworden op de Open Nederlandse Kampioenschappen full contact karate gehouden in Drachten op 24 maart 2018. Het was een drukbezet toernooi met deelnemers uit verschillende landen, waaronder Duitsland, Nederland en Polen.

Ernst moest zich eerst kwalificeren om in een poule te komen, een voorronde. Zijn eerste partij was tegen een deelnemer uit Polen, het was een harde partij en ze waren aan elkaar gewaagd. Ernst kon de partij naar hem toe trekken. Hij had meer overwicht en de partij werd gewonnen door de beslissing van de scheidsrechters. Zijn tweede partij was tegen een deelnemer uit Duitsland. Hij won deze binnen de tijd met goed geplaatste low kicks en opstoten tegen de lever. Hiervoor behaalde hij twee keer een Waza- ari.In de derde partij kwam hij uit tegen een Nederlander, deze heeft hij ook gewonnen met een goed geplaatste lever stoot. De laatste partij won hij overtuigend door een goed geplaatste Mea-Geri (voorwaartse schop.), met het kampioenschap als resultaat.

Renzo Visser behaalde in zijn poule de derde plaats. Helaas viel Jimmy Visser net buiten de prijzen.