Eerst dichte mist

Sneek- Lentewarmte zit er voorlopig niet in het vat. Afgelopen nacht is er dichte mist ontstaan en daar houden we deze morgen eerst ook nog last van. Vanmiddag ruimte voor de zon en is er een kleine kans op een bui. De temperatuur komt rond de 9 graden uit. Wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig op het Sneekermeer.

Komende avond en nacht zijn er eerst opklaringen, is er weer de mistkans, en daalt de temperatuur nog tot dichtbij nul, later in de nacht meer bewolking.

Morgen raakt het snel helemaal bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. De zon komt er niet dan ook niet meer aan te pas en met een zuid tot zuidoostenwind wordt het niet veel warmer dan 7 graden. Tevens neemt de wind toe en is in de middag matig tot vrij krachtig .

Ook woensdag hebben we nog met regen te maken, later op de dag wordt het droog en met wat mazzel hebben we in de avond opklaringen. Opnieuw zien we een 7 graden op de temperatuurmeter, verder staat er een wind die uit het westen waait, zwak tot matig. Donderdag is de zon er weer, in de middag kans op een bui en is het met 8 a 9 graden weer iets zachter.