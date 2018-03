Waterpoort Boys dankzij sterk collectief langs Bant

Sneek- Met name na rust gaf Waterpoort Boys de tegenstander geen moment rust en oefende de ploeg van trainer Janco Croes overal de polderbewoners overal op. Die jacht was het werk van een sterk collectief en dat bleek uiteindelijk niet alleen voldoende voor de winst, maar ook voor de overdracht van de rode lantaarn in de derde klasse A.

​Op weg naar die overdracht had Waterpoort Boys al in de openingsfase het verschil kunnen maken, want na een kopbal van Tim van der Werf kreeg dezelfde speler een dot van een kans, toen hij alleen voor de doelman van SC Bant opdook. Die kwam echter al winnaar uit het duel en zag nog geen twee minuten later, dat zijn ploeg in plaats van op achterstand op voorsprong kwam. Ferdy Timmer kreeg die treffer op zijn naam, maar eigenlijk kwam die op het conto van Stefan Rijpkema. De doelman ging bij de door Timmer genomen vrije trap namelijk opzichtig in de fout en liet de bal door zijn vingers glippen.

​Daarmee glipte de thuisclub een goede start door de vingers en dat had zo zijn uitwerking. In die fase ging van de gasten meer dreiging uit dan van de thuisclub. Zo leidde een snel genomen vrije trap bijna tot de 0-2, toen de daaropvolgende kopbal over Rijpkema heen dreigde te gaan. De goalie kon achteruit lopend echter nog net de bal uit de lucht plukken en had daarvoor bij een poging voorlangs en een teruggelegde vrije trap ook al de alarmbellen horen rinkelen. Waterpoort Boys kwam in diezelfde fase niet verder dan een kopbal van Yannick Luhoff (over) en een inzet van Van der Werf (naast) en leek pas na een dik half uur voor het eerste, echte gevaar te gaan zorgen. Een prima solo van Ron Huitema kreeg echter geen vervolg, omdat de voorzet van Jesse Kribben mislukte en niet veel later ontbrak bij een inzet van Marcel Hempenius de kracht en richting om de schade nog voor rust te herstellen.

Op dat moment had Croes zijn spits al naar de kant gehaald en Casey Spoelstra ingebracht. Die ingreep zou Waterpoort Boys geen windeieren leggen, want opeens voetbalde de thuisclub met veel meer vertrouwen en dat resulteerde kort na rust in een poging van Romano Pasveer en een vrije trap van Tim van der Werf die via de muur over ging. Die muur had even later echter geen antwoord op een prachtige combinatie tussen Bert El Fihri en Jesse Kribben, waarbij uiteindelijk Van der Werf in stelling werd gebracht. De naar de spitspositie gedirigeerde middenvelder bleef ijzig kalm en schoof de bal beheerst binnen (1-1). Nadat aan de andere kant een speler van SC Bant bij een corner geheel vrijstaand mocht inkoppen leidde Romano Pasveer de volgende Sneker actie in. De daaropvolgende inzet van Kribben miste echter venijn en derhalve bleef het bij 1-1. Die stand bleef vervolgens ook overeind bij een scrimmage voor de Bant-goal en bij een uithaal van Casey Spoelstra die een teruggelegde bal hard en strak inschoot.

Kort daarop had doelman Rijpkema aan de andere kant weinig moeite met een kopbal en later met een voorzet van de polderbewoners. De aanvallen van Waterpoort Boys zorgden daarentegen voor meer onrust. Zo werd een vrije trap in opperste paniek corner gekopt en vervolgens kon Tim van der Werf net niet bij een voorzet van Romano Pasveer. Diezelfde Pasveer zag even later dat zijn inzet net over de vijandelijke goal verdween. Het zou naar later bleek de laatste actie van de tiener zijn, want in de 80ste minuut werd hij afgelost door Helder Chicote Elamba.

Die had nog vanaf de zijlijn gezien dat een poging van SC Bant na een snel uitgevoerde counter via een Wéé Péé Béé-been niet meer dan een hoekschop opleverde, maar was even later als veldspeler getuige van de 2-1. Een combinatie op de rechterkant werd door Kevin Kedde besloten met een voorzet die vervolgens door Casey Spoelstra loepzuiver in de linker hoek werd gekopt. Daarmee kreeg de thuisclub de beloning voor een ijzersterke tweede helft en die beloning had in de slotfase nog hoger kunnen uitvallen. Na een goede pass van Patrick Bles liet Tim van der Werf de mogelijkheid op 3-1 echter liggen en datzelfde resultaat leverde een pass van Bles op Ron Huitema op. Daarmee verzuimde Waterpoort Boys om de wedstrijd definitief in het slot te gooien, maar de overwinning kwam uiteindelijk niet meer in gevaar en wel om de eenvoudige reden dat SC Bant niet bij machte bleek om de door Robert Minks voortreffelijk geleide defensie in verlegenheid te brengen.

Waterpoort Boys droeg zoals hiervoor al werd vermeld, door deze zege de rode lantaarn over en wel aan QVC. Daarnaast achterhaalden de geel-blauwen in de stand ook TOP ’63 en die ploeg is paaszaterdag in Top en Twel de tegenstander van de Snekers.

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto: F. Huisman de Jong