Sneek Wit Zwart achterhaalt concurrentie

Sneek- In de strijd om lijfsbehoud heeft Sneek Wit Zwart gisteravond een belangrijke overwinning geboekt. Dankzij treffers van David van der Pol en Gerben Visser werd MSC, de ploeg van voormalig Sneek Wit Zwart-trainer Berry Zandink, met 2-1 verslagen en werd bij de survivaltocht in de hoofdklasse de concurrentie bij- c.q. achterhaald.

De inhaalactie was met name in de eerste helft één die bijna voor een schriftelijke afdoening in aanmerking kwam. Beide teams kregen wel wat kansjes, maar het echte vuurwerk bleef uit. De beste mogelijkheden waren overigens voor de bezoekers. Zo kreeg een inzet van Camiel Fidom de paal als eindstation, terwijl een poging van Mehran Ali Pour Asli maar net over de veste van doelman Klaas Boersma verdween. Die zag op slag van rust dat een botsing op de rand van zijn zestien niet tot een fluitsignaal leidde en dat de arbiter de roep van de bezoekers om een strafschop negeerde.

​Trainer Germ de Jong negeerde na een matte eerste helft het gebrek aan stootkracht bij zijn ploeg echter niet en liet aanvalsleider Wytse Veenstra in de kleedkamer achter. Voor hem werd David van der Pol naar het front gestuurd. De naar Zeerobben vertrekkende Van der Pol zorgde al snel voor rendement, want de invaller stond nog maar koud binnen de lijnen toen hij de 1-0 tegen de touwen werkte. Die voorsprong leek vervolgens na twee minuten al weer te verdampen, toen MSC bij de eerste, de beste aanval na de hervatting de gelijkmaker scoorde. Tot opluchting van het thuisfront werd die treffer vanwege buitenspel afgekeurd, terwijl de arbiter van dienst even later ook niet onder de indruk was toen Kevin Huitema aan de andere kant in de zestien onderuit ging. Een minuut later moest de leidsman echter alsnog het notitieboekje uit de borstzak halen om de stand bij te werken, want toen stond Gerben Visser na voorbereidend werk van Jorn Wester niet alleen op de juiste, maar ook op een legale plaats (2-0).

Na iets meer dan een uur spelen stond ook doelman Klaas Boersma op de juiste plek en daarmee voorkwam hij dat de marge werd verkleind. Die marge had vervolgens groter kunnen uitvallen, maar Jorn Wester kwam net tekort om de zege in veilige haven te loodsen, terwijl ook Nils Bruining er niet in slaagde om het definitieve vonnis te voltrekken. De vervanger van de licht geblesseerde Leon de Vries liet met nog een kleine tien minuten op de klok na om zijn debuut in de hoofdmacht van Sneek Wit Zwart van een gouden randje te voorzien. Niettemin leek de Sneker zege niet meer in gevaar te komen, totdat de arbiter in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een goal van MSC goedkeurde. Daarbij werd de bal volgens alles en iedereen aan Sneker zijde uit de handen van doelman Klaas Boersma gekopt en het goedkeuringsstempel van de leidsman leidde vervolgens niet alleen tot felle protesten, maar ook tot een aantal tumultueuze slotminuten. Die brachten de bezoekers echter niets meer en daardoor hield Sneek Wit Zwart onder de streep uiteindelijk drie hele belangrijke punten over.

Belangrijk omdat Sneek Wit Zwart zoals hiervoor al werd aangestipt daardoor concurrent DHC in de stand achterhaalde en in punten gelijk kwam met RKHVV. Komende zondag vervolgt de brigade van Germ de Jong de survivaltocht in Leidschendam, waar RKAVV de tegenstander is.

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto: Nico Altenburg