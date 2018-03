Neptunia houdt hoofd boven water

Sneek- De waterpoloheren van Neptunia’24 hebben zaterdag in Twello het thuisspelende Proteus verslagen. In het altijd warme ‘De Schaeck’ was de ploeg van speler/coach Arjen van Leeningen met 6-10 te sterk.

Neptunia begon zeer slecht aan de wedstrijd. Achterin lagen de heren te slapen, in de aanval werd alles door persoonlijke fouten om zeep geholpen en zo nam Proteus met 3-0 al vroeg de leiding. De Snekers leken wakker geschud en draaiden de wedstrijd vanaf het begin van de tweede periode om.

Neptunia had de zaak verdedigend eindelijk op orde en daar kon de thuisploeg niet mee om gaan. Aan de andere kant grossierde het in het missen van kansen en slechte passing. Slechts 10% van de pogingen resulteerde in een doelpunt waardoor de uitslag op 6-10 werd bepaald.

Aanstaande woensdag wordt de eerder gestaakte wedstrijd tegen De Reest uitgespeeld. Met een stand van 3-4 in het voordeel van de Meppelers wordt er nog ruim twee-en-een-halve periode gespeeld. De aanvang in zwembad ‘it Rak’ is om 21:00, de toegang is gratis!

Doelpunten Neptunia’24: Sander van der Molen (5x), Arjen van Leeningen (2x), Rudi van der Veldt, Edwin de Boer en Rick Lunter (allen 1 x).