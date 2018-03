LSC 1890 zonder bonen terug uit land van Bartje

Sneek- LSC 1890 is er in het land van Bartje oftewel Drenthe niet in geslaagd om de positie in het linkerrijtje van de tweede klasse K met succes te verdedigen, Tegen een voor iedere meter strijdend Asser Boys delfde de ploeg van trainer Eric van der Meulen na een 1-0 stand bij rust met 2-1 het onderspit.

De ploeg uit de Drentse hoofdstad zat meteen fel op de bal en al in de openingsminuten leidde dat tot een blessure bij Floris Bok. De middenvelder probeerde het nog wel even, maar moest zich toch al snel laten vervangen. Niet lang na die wissel ontsnapten “the Blues” aan een achterstand, toen de paal doelman Jesse van Sermondt assisteerde en daarmee de 1-0 in de weg stond. Vervolgens liet Marco da Silva na om de Snekers aan een voorsprong te helpen, waarna Asser Boys een levensgrote kans op de openingstreffer liet liggen. Dat werd vervolgens door de Sneker blauwhemden tot twee keer toe gekopieerd en de rust leek dan ook met een brilstand in te gaan, Die gedachte werd echter in de 42ste minuut om zeep geholpen, toen Asser Boys door toedoen van René Westerveen alsnog op een 1-0 voorsprong kwam en daarmee vlak voor rust een behoorlijke mentale tik uitdeelde.

Met Per Eggens voor de geblesseerde Rodi de Boer probeerde LSC 1890 in het tweede bedrijf de bakens te verzetten. Die inspanning leverde echter geen succes op, want een vrije trap van Allard Westerdijk werd door de doelman van Asser Boys gepareerd en Marco da Silva slaagde er alleen voor diezelfde goalie niet in om LSC 1890 langszij te brengen. Niet lang na die mogelijkheid deelde Asser Boys via Dion Oortwijn een tweede tik uit en leek de wedstrijd gespeeld. Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd keerde de spanning door een ietwat ongelukkige actie van de Asser doelman echter weer terug en leek er voor LSC 1890 toch nog iets mogelijk. De Snekers kwam in de resterende speeltijd echter niet verder dan een vrije trap van René Cnossen als een doelpoging van Marco da Silva en bij beide ontbrak de juiste richting.

Daardoor bleef het bij 2-1 en met die nederlaag op zak moest LSC 1890 niet alleen zonder bonen de terugreis aanvaarden, maar moest men ook de positie in het linkerrijtje vooralsnog opgeven. Komende zondag kan de “oude dame”die positie echter weer heroveren als Peize het sportpark aan de Leeuwarderweg aandoet.

Bron: pengel.weebly.com

Foto: Nico Altenburg