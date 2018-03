Leraren basisonderwijs SWF: ‘Hiphophupsakee!’

Sneek- Leraren van basisscholen in Súdwest-Fryslân deden op vrijdag 23 maart mee aan dansworkshops bij Poppodium Bolwerk in Sneek. De praktijklessen vormden het startschot voor Hiphophupsakee, een project waarbij in de klas meer aandacht wordt besteed aan dans. De onderwijzers waren uitgenodigd om enkele moves te komen leren van dansdocent Meysam Zeynalabedin. Aan de hand van een lesbrief kunnen zij met Hiphophupsakee verder aan de slag.

Hiphophupsakee is een initiatief van Akte2, het projectbureau van Cultuur Kwartier Sneek. Het doel van het project is om leerlingen van het basisonderwijs in Súdwest-Fryslân meer te laten dansen. Zij maken via het project kennis met traditionele Friese dans en eigentijdse moves en ontdekken de verschillen daartussen.

Workshops

De workshops begonnen vrijdag om 16.00 en duurden tot ongeveer 20.30 uur. Er was een workshop voor leerkrachten van groepen 1 en 2 en een workshop voor groep 3 en hoger. De grote zaal van Poppodium Bolwerk was omgetoverd tot een dansstudio met spiegels. In het eerste deel van de workshop stond centraal hoe de docenten leerlingen kunnen stimuleren om spelenderwijs bewegingen te ontdekken. Hoe vind je interessante aanknopingspunten – uit de eigen omgeving, de natuur, emoties of gevoelens – om te vertalen in een beweging? Zowel bij hiphop als folklore is het verhalen vertellen met je lijf belangrijk. Maar hoe vertaal je op jouw manier een verhaal naar je lichaam? Het tweede deel van de workshop bestond uit het maken van een choreografie: hoe zorg je ervoor dat de eigen verhalen van leerlingen een geheel vormen?

Hiphophupsakee-dans

Als kers op de taart leerden de docenten de Hiphophupsakee, een aanstekelijke dans waarbij traditionele Friese dansbewegingen worden gemixt met hippe dansmoves. De dans is bedacht door D’Drive-studenten Toscan, Donna en Karam. Medestudent Joshua maakte er een Hiphophupsakee-mix bij; een combinatie van hippe beats en een bewerking van de traditionele ‘Breidsduns’ door de Friese band Kapriol.

Lesbrief

Voor de docenten is een lesbrief ontwikkeld. Deze leidraad is tot stand gekomen dankzij de inhoudelijke bijdragen van een denktank met daarin professionele dansdocenten, folkloristische dansgroepen, de Snitser Skotsploech, Aald Hielpen en studenten van D’Drive-dansopleidingen ballet, breakdance en modern. Dansdocenten Afke Brenninkmeyer en Meysam Zeynalabedin werkten de lesbrief verder uit. Mariese Schuurman (projectleider) en Annemarie van der Reijden (projectinitiator en cultuurcoach) van Akte2 begeleidden het proces. De basisscholen die aan de slag gaan met de lesbrief worden ondersteund door een D’Drive-dansstudent. De lesbrief wordt vanaf week 13 verspreid onder alle 72 basisscholen in Súdwest-Fryslân.