Black Boys doet zichzelf tekort

Sneek- Black Boys deed zichzelf eigenlijk tekort. De ploeg van trainer Richard Venema gaf enerzijds door degelijk verdedigend werk van o.a. Jordi Albada nagenoeg niks weg en kreeg anderzijds en met name in de slotfase van de wedstrijd zeeën van ruimte. Die had men beter moeten benutten en dan had er absoluut meer ingezeten dan de 0-0 die nu aan het einde op het digitale wedstrijdformulier werd ingevuld.

Trouwens ook in de openingsfase had er meer ingezeten, maar bij een tweetal pogingen van Dennis Niemarkt ontbrak uiteindelijk de finishing touch, terwijl een kopbal bij een corner in het zijnet belandde. Vervolgens was bij een bal van Kewin de Jong vanaf links onvoldoende mankracht aanwezig en even later bereikte een voorzet vanaf dezelfde kant de zwaar gedekte Niemarkt niet, De opponent uit de Knipe stelde daar in de openingsfase niet veel tegenover en kwam slechts sporadisch in de buurt van het Sneker heiligdom. Toch zorgde een ietwat mislukte voorzet voor een linke situatie, maar de bal verdween uiteindelijk naast de goal van Sander de Vries. Zijn collega aan de andere kant plukte vervolgens een dieptepass van Chris Stoelwinder uit de lucht, waarna diezelfde Stoelwinder bij een crosspass onder de bal doorging en de daaropvolgende voorzet eveneens een eenvoudige prooi voor de doelman i.c. Sander de Vries was. De Vries was vervolgens zeer alert, toen een diepe bal één van de spitsen van Read Swart dreigde te bereiken.

Even daarvoor lieten de gasten zo’n beetje de beste aanval van de middag laten zien. Bij de vanaf links teruggelegde bal liepen twee Read Swarters elkaar echter in de weg en verdween de doelpoging uiteindelijk over de Sneker lat. Niet lang daarna hield Richard Hamstra twee verdediger aan de praat en kreeg Black Boys vervolgens nog een tweetal hoekschoppen. Die leverden echter beide niks op en derhalve gingen beide ploegen met een dubbelblanke stand aan de thee. Kort na de thee leek die van het bord te verdwijnen, maar de doelman van Read Swart kreeg nog net de hand tegen een bal van Harry Terpstra die anders zonder twijfel in de bovenhoek was beland. Aan de andere kant zorgde een terugspeelbal van Dennis Niemarkt voor een rilling over de toch al niet bijster warme rug van de Black Boys-fans, doch Sander de Vries was andermaal bij de les en wist op tijd erger leed te voorkomen. De Vries had vervolgens een prima reflex in huis, toen de bal na een voorzet vanaf recht richting eerste paal werd geleid.

​Naast een omhaal die over ging, was dat eigenlijk het laatste wapenfeit van de zijde van Read Swart en dat stak schril af bij de dreiging van de zijde van de thuisclub. Na een combinatie tussen Dennis Niemarkt en Lars van Dijk werd de inzet van laatstgenoemde nog geblokt, maar even later telde alles en iedereen de 1-0 al. Niemarkt ontweek een tackle, ging door en verscheen daarna nagenoeg alleen voor de keeper, De lange aanvaller deed in die situatie eigenlijk alles goed, ware het niet dat Read Swart bij Niemarkt’s trekstoot tot twee keer toe hulp van het aluminium kreeg. Diezelfde Niemarkt kwam vervolgens niet aan keu, omdat de eindpass van Robbie Terpstra onder de maat was. Dat laatste was ook het geval bij een inzet van Antonino Serra die niet meer dan een slap schot produceerde, terwijl in de slotminuten zowel bij een voorzet van Dennis Niemarkt als bij één van Kewin de Jong de finesse ontbrak.

Derhalve bleef het bij 0-0, maar gelet op de mogelijkheden deed Black Boys zoals hiervoor al werd vermeld, zichzelf daarmee eigenlijk tekort. Komende zondag gaan de mannen in ut swart op bezoek bij het eveneens in die kleur spelende Oldeboorn, dat vandaag niet in actie kwam en momenteel met twaalf uit dertien net boven Black Boys staat.

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto: F. Huisman de Jong