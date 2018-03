Basketballers Menhir snel klaar met Scylla

Sneek- De basketballers van ESBC Menhir hadden een onverwacht makkelijke zaterdagavond. In sporthal Vinkhuizen in Groningen wachtte het ervaren Scylla als tegenstander. De Groningers hadden het Menhir in Sneek behoorlijk lastig gemaakt, maar maakten nu een valse start en liepen vervolgens de hele wedstrijd achter de feiten aan: 43-67.

In Sneek was het 66-63 geworden in de onderlinge confrontatie, waarbij Scylla bovendien met slechts zes man was komen opdagen. De Groningers beschikten nu over negen man en dus werd weer een moeilijke pot verwacht. Bij Menhir deed Jan Weerts niet mee. Verrassend was verder de afmelding van Nils Hettinga. Hij was al in de zaal, maar moest vanwege ziekte verstek laten gaan.

Menhir schoot zoals wel vaker de afgelopen tijd uit de startblokken. Niels Haven was regelmatig het eindstation na snelle aanvallen. De Snekers hadden verder het geluk dat voor Scylla de bal maar niet door het netje wilde. Na tien minuten bedroeg het verschil al meer dan 10 punten en bij rust leidde Menhir met 19-35.

In de rust werd de ploeg opgeschrikt door het uitvallen van Henzson Carti. Hij blesseerde zich aan een knie en vertrok naar het ziekenhuis. Zijn seizoen zit er helaas op. De overige spelers staken de koppen bij elkaar en besloten vol gas te blijven geven. Scylla kwam er ook in de tweede helft niet aan te pas. Bij Menhir haalden maar liefst vier spelers de dubbele cijfers: Danny Nowee (10), Niels Haven (11), Ali Carti (16) en Mats Haven (20).

Aanstaande zaterdag spelen de basketballers in Joure tegen de Oaters. Mocht Menhir die wedstrijd winnen dan is het kampioen. De wedstrijd vindt plaats in sporthal Sportfun en begint om 19.30u.