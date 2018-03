Foppe de Haan gastspreker Jorn Feenstra Toernooi ONS Sneek

Stichting Jorn Feenstra Toernooi organiseert in samenwerking met ONS Sneek een relatieavond met als gastspreker Foppe de Haan. Een ieder die het interessant vindt om het verhaal over de loopbaan van Foppe de Haan te horen is van harte welkom op woensdag 11 april om 20:00 uur in de kantine op het Zuidersportpark.

Het Jorn Feenstra Toernooi

Het Internationale U13 – Jorn Feenstra Toernooi zal dit jaar alweer voor de achtste keer georganiseerd worden. Het toernooi is opgezet ter nagedachtenis van Jorn Feenstra, een jeugdvoetballer bij ONS Sneek die op de veel te jonge leeftijd van 17 jaar is overleden aan de gevolgen van kanker. Het doel van dit toernooi is om door middel van topvoetbal aandacht te vragen voor het belang en de doelstellingen van KiKa. Alle opbrengsten worden dan ook jaarlijks aan dit goede doel gedoneerd om daarmee een bijdrage te leveren aan de doelstelling om in 2025 de genezingskans te verhogen van 75% naar 95%.

De achtste editie

Het toernooi zal plaatsvinden op Hemelvaartsdag, op donderdag 10 mei 2018. Tijdens dit toernooi kunt u genieten van een uniek evenement in Noord-Nederland met jonge talentvolle topvoetballers uit heel Europa. Zo kunt u de aanstormende talenten van Club Brugge, VfL Osnabrück, KV Mechelen en FC Midtjylland , (de Deense club van Rafael van der Vaart) bewonderen. Ook de Nederlandse topclubs zijn weer vertegenwoordigd met o.a. SC Heerenveen en SC Cambuur uit de regio en ADO Den Haag en Sparta Rotterdam.

Waarom deze relatieavond?

Tijdens het toernooi zijn jaarlijks veel vrijwilligers actief en er is een grote groep sponsoren die het mogelijk maken dat dit toernooi georganiseerd kan worden en dat er een mooi bedrag gedoneerd kan worden aan KiKa. Om iedereen te bedanken voor hun bijdrage aan het toernooi en voor alle andere geïnteresseerden in de regio organiseren wij deze mooie avond.

Wij zijn er als toernooi-commissie ‘harstikkene’ trots op dat wij Foppe de Haan in Sneek mogen verwelkomen. De inloop is om 19:30 uur en na de tijd is er gelegenheid om met Foppe en overige vrienden en relaties na te praten.

Wij zouden het hartstikke leuk vinden als we u op woensdag 11 april mogen verwelkomen. Wij zullen zorgen voor een hapje en een drankje, dat wordt mogelijk gemaakt door voetbalvereniging ONS Sneek en Catering Nijdam.