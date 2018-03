Actief werkt! Uitzendbureau opent nieuwe vestiging in Sneek

Sneek- De landelijke uitzendorganisatie Actief Werkt! opent een nieuwe vestiging in het centrum van Sneek. Tijdens de speciale opening op zaterdag 24 maart kunnen werkzoekenden direct een afspraak maken voor een adviesgesprek en een controle van hun cv. Actief Werkt! verwacht de komende tijd een sterke groei aan vacatures in regio Sneek door het aantrekken van de economie en de sterke vergrijzing. Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het voor bedrijven steeds lastiger om gekwalificeerd personeel te vinden.

Sterke regionale groei

Actief Werkt! Uitzendbureau gelooft sterk in een persoonlijke en lokale aanpak. Manager Bas Westra licht toe: “We willen zo dicht mogelijk bij onze klanten en werkzoekenden zitten. Alleen zo leer je elkaar echt goed kennen en kunnen we de juiste match maken tussen bedrijven en kandidaten. Ons team in Sneek heeft een groot netwerk en kent de lokale markt als geen ander. Wij weten waar de behoefte ligt bij bedrijven in de omgeving en zijn sterk in het snel vinden en matchen van de juiste kandidaat. Door deze pro actieve handelswijze onderscheiden wij ons in de markt.”

Actief Werkt! Uitzendbureau is al meer dan 25 jaar actief in verschillende sectoren met functies in o.a. de maakindustrie, transport en logistiek en administratieve functies op LBO, MBO en HBO niveau.