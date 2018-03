Vroege Vogels zondag live uit de Fryske Greidhoeke

Sneek- Zondag 25 maart staat de BNNVARA radio-uitzending van Vroege Vogels in het teken van het Friese landschap. Tijdens de uitzending wordt aandacht geschonken aan verschillende Noordelijke initiatieven om de natuur te herstellen. De uitzending komt mede tot stand in samenwerking met Kening fan ’e Greide.

Het landschap van de Greidhoeke

In de uitzending o.a. een gesprek met Jelle de Boer, de oud Natuurmonumenten beheerder van Skrok en Skrins. Een gesprek met Jeroen Wiersma over het boek “De Greidhoeke”. De cultuurhistorische waarde van windmotoren voor het landschap met Gijs van Reeuwijk en de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw in Fryslân met Wiebren van Stralen en boer Auke Stremler die boert in de Greidhoeke. En hoe is het toch met grutto Amalia die altijd broedt in dit gebied?

Burgerinitiatief

Ook een gesprek met de initiatiefnemers van Kening fan’e Greide. Dit burgerinitiatief maakt zich de afgelopen jaren druk over het herstel van weidevogel-landschappen met de grutto als symbool. Samen met kunstenaars, wetenschappers, burgers, boeren en natuurbeheerders proberen ze een impuls aan het cultuurlandschap van Nederland te geven. Deze zomer o.a. nog met de grote buitenvoorstelling Conference of the Birds in het kader van Leeuwarden Europees Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018).

Nationaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Daarnaast zijn er gesprekken met Groninger professor Han Olff en nieuwe portefeuillehoudster landschap & natuur bij LTO Ingrid van Huizen, jaren secretaris van Agrarisch collectief de Noardlike Fryske Walden over o.a. het Nationaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel in Nederland. Ook een reportage over “De Stormruiter”, het grote paardenproject met regisseur Jos Thie en nieuwe initiatieven van Vogelbescherming voor behoud van de weidevogel.

Praktische informatie

De uitzending komt live uit de De Greidhoeke, een prachtig weidevogelgebied in het hart van Fryslân. Onderdeel van dit gebied zijn belangrijke natuurgebieden van Natuurmonumenten zoals Skrok, Skrins en Leonser Polder.

De uitzending van Vroege Vogels is zondag 25 maart te beluisteren van 07:00-10:00 uur op NPO Radio 1.