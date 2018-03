Fiets- en wandeltocht met oud-boswachter Goasse Hylkema

Oudemirdum– Op zaterdag 31 maart organiseert Bezoekerscentrum Mar en Klif i.s.m. oud-boswachter Goasse Hylkema een fiets-/wandeltocht door Gaasterland. De start is om 9:00 uur bij Bezoekerscentrum Mar en Klif.

Als er iemand prachtig kan vertellen over de geschiedenis en de flora en fauna van de vele bos en natuurgebieden in Gaasterland is het oud-boswachter én IVN-gids Goasse Hylkema wel. Hij neemt jullie graag mee op deze natuurtocht met verhalen. Waar de tocht naar toe leidt is een verrassing en afhankelijk van het weer en de omstandigheden. De tocht start om 9:00 uur en duurt tot omstreeks 12:00 uur.

Opgave is gewenst en kan via goasse@hotmail.com of telefonisch via 06-43229266. Kijk voor meer informatie op www.marenklif.nl

Na afloop zijn de deelnemers welkom in het Bezoekerscentrum. MAR EN KLIF is momenteel in het weekend geopend op zaterdag van 11:00-16:00 uur en op zondag van 13:00-16:00 uur.