Rondleiding chocoladefabriek en kloosterboerderij in Achlum

Achlum – Op 7 april is er een rondleidingen door de chocoladefabriek en de kloosterboerderij in Achlum. Het begint ’s morgens om 10.00 uur. In verband met het maximum aantal deelnemers is reserveren noodzakelijk, dat kan via de e-mail: rondleidingachlum@gmail.com Opgave voor 5 april, u ontvangt hiervan een bevestiging. Het startpunt is bij de fabriek op de Monnikenweg nr. 20.

In de fabriek worden de machines bekeken en wordt het verhaal verteld van cacaoboon naar chocola. Na een verhaal over de historie van de melkfabriek, begeven we ons naar de kloosterboerderij. Dit rijksmonument met fraaie historische overblijfselen, zoals een oude melkkelder en tegels, kan van binnen bezichtigd worden. In de schuur kunt u de kalfjes van dichtbij bekijken en verschillende soorten scharreldieren (oude rassen). Door de op en afstapjes en trappetjes is de rondleiding niet geschikt voor minder validen. De rondleiding duurt ruim twee uur.

De kosten bedragen € 8,00 pp, dit is incl. koffie, thee en traktatie en het proeven van chocola en jam. Voor jongeren onder de 16 jaar is het € 7,00

De melkfabriek van Achlum is op 14 februari 1888, opgericht door 22 boeren, als “de Vereniging Coöperatieve Stoomzuivelfabriek”. In deze fabriek werd de melk verwerkt tot o.a. kaas en pap. Later, in 1898, werd er met nog vijf zuivelfabrieken de “Frico” opgericht voor het opbouwen van een beter handelssysteem. De fabriek was als zuivelfabriek in bedrijf tot 1971. Na verscheidene bestemmingen is nu Klafachocola hier gevestigd. Dit bedrijf maakt chocolade voor o.a. fabrieken en bakkers. Op ambachtelijke wijze worden er een aantal eindproducten gemaakt zoals: hazelnootpasta en (berenburg-)repen.

De kloosterboerderij is een beeldbepalende boerderij naast de kerk in Achlum. Deze boerderij was eigendom van het klooster dat voorheen op het kaatsveld middenin Achlum stond. Deze kopromp boerderij met gracht is diverse keren herbouwd. In de schuur zit een metselsteen met de datum 1679 en op de voorkant van het huis staat het jaartal 1700. De aangebouwde stelpboerderij is van de eerste helft van de 19e eeuw. In het woonhuis zijn onder meer verschillende soorten tegels en tegeltjes te bezichtigen, een bedstee wand en twee kelders. De schuur is opgetrokken uit gele Friese baksteen; er zit een rieten dak op en de gebintconstructie zit er al sinds 1870. Er zijn heel veel kalfjes en er scharrelen verschillende kippen en soms kuikentjes rond.