Pasen in het Antonius Ziekenhuis

Sneek- In de Stille week, de week voorafgaand aan Pasen, zijn er verschillende diensten en vieringen in het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Op Witte donderdag, 29 maart is er een dienst met avondmaal in de kapel van het ziekenhuis. Deze dienst wordt geleid door ds. Michiel van Blanken, geestelijk verzorger in het Antonius Ziekenhuis. Ook op Goede vrijdag is er ook een viering in de kapel. Deze viering wordt geleid door Jelly Hania uit Sneek. Beide diensten beginnen om 19.30 uur.

Stille zaterdag, 31 maart is er ’s avonds om 19.30 uur een paaswake in de kapel, geleid door Hennie Dijkstra uit Koudum. Op paaszondag vieren we de opstanding in een dienst in de kapel van het ziekenhuis die om 10.00 uur begint en geleid wordt door ds. Michiel van Blanken.

Voor de diensten komen vrijwilligers op donderdag- en zaterdagmorgen langs de bedden om te vragen of patiënten de diensten bij willen wonen.