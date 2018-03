Friesland Cruises introduceert driedaagse Friese Meren Cruise

Sneek – De vele meren, poelen, vaarten en kanalen in Friesland zijn met elkaar verbonden als een wijdvertakt stelsel van bloedvaten. Gevuld met blauw bloed, het water. Ideaal voor een meerdaagse vakantie, want in één dag zie je maar een fractie van deze waterrijke provincie. Rederij M. Van der Werf biedt met ingang van 2018 onder de naam Friesland-cruises.nl een volledig verzorde meerdaagse cruise aan voor €399 over een deel van de Friese meren, waarbij rustieke dorpjes en steden worden aangedaan en de gasten kunnen genieten van de veelal nog ongerepte natuur van Friesland.

Eigenaren Menno en Esther van der Werf: “Bij ons kwam steeds vaker de vraag binnen naar ‘langer op het water-arrangementen’. Omdat er in het noorden weinig aanbieders zijn die aan deze vraag kunnen voldoen, hebben we de handschoen opgepakt en organiseren we deze zomer van 13 tot en met 15 juni een volledig verzorgde driedaagse cruise. Wat gaat er tenslotte boven een comfortabel, stabiel en van alle gemakken voorzien rondvaartschip met naar wens een open of overdekt boventerras. Genietend van het uitzicht, met een ‘natje en droogje binnen handbereik, op de weidse meren kijkend naar de jachtjes, in natuurgebied De Alde Feanen speurend naar de IJsvogel of de Grote Witte Reiger. Om tenslotte na een welbestede dag af te meren voor luxehotel Princenhof in Eernewoude, waar het diner klaar staat en wordt overnacht.

De tweede dag wordt er koers gezet naar Dokkum via Leeuwarden, dat dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa is. Tussen de middag wordt een uitgebreide lunch in de salon van de Toerist V geserveerd. Op weg naar Dokkum komt het schip langs het beroemde en fraai betegelde Elfstedentochtbrugje van Bartlehiem, waarna de Toerist in de loop van de middag afmeert in Dokkum. Dokkum geniet internationale bekendheid omdat het de stad is waar Bonifatius in het jaar 754 na Chr. is vermoord. Maar ook vanwege zijn vele monumentale gebouwen die ’s avonds prachtig zijn verlicht. U gebruikt het diner en overnacht in Hotel de Posthoorn.

De derde dag voert de route zuidwaarts en wordt een stop gemaakt in de Culturele Hoofdstad van Europa, Leeuwarden, waar de gasten een paar uurtjes de mogelijkheid krijgen om cultuur te snuiven in Leeuwarden. Om 14.00 uur zet de Toerist V weer koers richting Sneek via de staande mastroute. Aan boord wordt deze laatste dag een afsluitend koud- en warm buffet verzorgd waarna om ca 19:00 uur Sneek wordt bereikt.

De komende tijd zal Friesland-cruises.nl uitgebreid worden met andere arrangementen van 3 tot 6 dagen. Voor meer info over de route en prijs kijk op Friesland-cruises.nl