Expositie Stoer & Staal in Kunstencentrum Atrium Sneek

Sneek- Tot en met 21 juli 2018 is de nieuwe expositie Stoer & Staal te zien in het Kunstencentrum Atrium. Schilderijen van kunstschilder Peter Bonnema en de beelden van Paul Kingma zijn te bezichtigen tijdens de openingstijden van het kunstencentrum aan het Oud Kerkhof 11 te Sneek. De expositie is ingericht en valt onder de organisatie van Galerie Bax Kunst. Stoer & Staal De curator van de expositie, Redmer Bax, prijst zichzelf gelukkig met de geselecteerde kunst voor de expositie in het Kunstencentrum Atrium: “Momenteel is de industriële uitstraling weer helemaal hip in de interieurs van de mensen thuis. Oude fabriekslampen, stoere houten meubels en stalen constructies. De werken van deze kunstenaars passen helemaal in deze tijd. En dat terwijl sommige stukken een historische toon kennen. De verhalende beelden van Kingma en de manier waarop Bonnema staalconstructies en machines op het doek zet vormen een stoer geheel. Ze passen prachtig in de openheid die de ruimte van het Atrium biedt en spreken aan bij jong en oud”.

Peter Bonnema

De Leeuwarder kunstenaar Peter Bonnema is geboren in Franeker (1951). Ondanks een aantal cursussen waaronder keramische vormgeving, grafisch tekenen en daarnaast de Avond Academie voor Beeldende Kunsten noemt hij zichzelf autodidact schilder/tekenaar.

Al meerdere jaren stort hij zich op het vastleggen van het stoomtijdperk. Daarbij spreken met name de techniek, de kracht en de snelheid van het spoorwegmaterieel zeer tot zijn verbeelding. Peter Bonnema: “Mijn schilderijen laten vaak nachtelijke omstandigheden zien, omdat dit de grootsheid van het onderwerp een extra dimensie geeft en het is fascinerend om te zien wat het avondlicht doet op ketels en het aandrijfwerk. Naast spoorwegen ben ik ook geboeid door ijzer- en bauxietmijnen en fabrieken”.

Eerder raakte hij al eens gepassioneerd van oude landbouwwerktuigen waarmee hij wereldwijd bekendheid verwierf. Weemoed en romantiek zijn terug te vinden in zijn schilderijen. Vele publicaties vielen hem ten deel o.a. in Lexicon der Nederlandse schilderkunst (1986), in diverse regionale en landelijke bladen, al in 1995 haalde hij het NOS journaal en bereikte hij met zijn werk tijdschriften in Japan en USA. Zijn werk werd aangekocht door diverse banken, stichtingen, particuliere verzamelaars en bedrijven als John Deere, Waterloo USA, Nederlandse Spoorwegen en de Duitse Spoorwegen.

Paul Kingma

Paul Kingma Kingma kreeg zijn opleiding bij het genootschap Kunstoefening in Arnhem, de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en de Royal Academy of Arts in Londen. De kunstenaar maakte als beeldhouwer een aantal werken voor de openbare ruimte. Er staan drie bronzen beelden van hem op het Jaarbeursplein in Utrecht, en er staan onder meer beelden in het Belgische Moeskroen, Veenendaal Putten en Weesp. Hij exposeerde onder andere in de meeste grote steden van ons land, Parijs (Frankrijk), Salzburg (Oostenrijk), en in New York (VS). Hij werd vooral bekend als mozaïekkunstenaar met zijn zware Kingmatafels, waar hij eind jaren zestig mee begon. Vanuit een bewondering voor het leven en de geschiedenis van de aarde legde hij tafels in met natuursteen en materialen die hij van over de hele wereld verzamelde. Later maakte hij tableaux met fossielen en versteend hout, “een op zichzelf staande vormgeving die nadien als tafel kan worden benut”. Hij werd in 1961 aangesteld als de eerste directeur van het Instituut voor beeldende expressie in Amersfoort en gaf er vijf jaar lang mozaïeklessen.

Kingma woonde en werkte in Den Haag, Kortenhoef, Amsterdam, Londen, Amersfoort, Epe, Amerongen en ten slotte in het Friese Pingjum. Hij overleed in 2013, op 81-jarige leeftijd.

De expositie duurt t/m 21 juli 2018.