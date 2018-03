Dansworkshops in Bolwerk Sneek voor Hiphophupsakee

Sneek – Op vrijdag 23 maart worden ’s middags bij Poppodium Bolwerk in Sneek dansworkshops gegeven aan leerkrachten in het basisonderwijs. De workshops zijn onderdeel van Hiphophupsakee, een dansproject voor leerlingen tussen de 4 en 12 jaar in de gemeente Súdwest-Fryslân. Met de workshops worden de docenten geïnspireerd om meer aandacht te besteden aan dansen in de klas en om oude danstradities nieuw leven in te blazen. Als handvat is er voor hen een lesbrief ontwikkeld waarmee ze na de workshops aan de slag kunnen.

Hiphophupsakee is een initiatief van Akte2, het projectbureau van Cultuur Kwartier Sneek. Het doel van het project is om leerlingen van het basisonderwijs in Súdwest-Fryslân meer te laten dansen. Ze maken kennis met traditionele Friese dans en eigentijdse moves en ontdekken de verschillen daartussen.

Lesbrief

Er is een Hiphophupsakee-lesbrief samengesteld die leraren in het primair onderwijs kunnen gebruiken bij het aan de slag gaan met dansen in de klas. De lesbrief is tot stand gekomen dankzij de inhoudelijke bijdragen van een denktank met daarin professionele dansdocenten, folkloristische dansgroepen, de Snitser Skotsploech, Aald Hielpen en studenten van D’Drive-dansopleidingen ballet, breakdance en modern. Dansdocenten Afke Brenninkmeyer en Meysam Zeynalabedin werkten de lesbrief verder uit. Mariese Schuurman (projectleider) en Annemarie van der Reijden (projectinitiator en cultuurcoach) van Akte2 begeleiden het proces. De basisscholen die na workshops aan de slag gaan met de lesbrief in de klas worden ondersteund door een D’Drive-dansstudent.

Workshop

De dansworkshops bij Poppodium Bolwerk op vrijdag 23 maart worden door Meysam Zeynalabedin gegeven en beginnen om 16.00 uur. Er is een workshop voor docenten van groep 1 en 2 en voor leerkrachten vanaf groep 3. Vanaf week 13 vinden er ook workshops plaats op andere plekken in Súdwest-Fryslân.

Hiphophupsakee-dans

D’Drive-studenten Toscan, Donna en Karam hebben een aanstekelijke Hiphophupsakee-dans gemaakt, waarbij traditionele Friese dansbewegingen worden gemixt met hippe dansmoves. Medestudent Joshua maakte er een Hiphophipsakee-mix bij; een combinatie van hippe beats en een bewerking van de traditionele ‘Breidsduns’ door de Friese band Kapriol. Deze dans wordt tijdens de Midden yn’e Mienskip-dagen van ROC Friese Poort Sneek (10-12 april) ingestudeerd door studenten. De studenten gaan vervolgens op tournee en verspreiden de dans onder kinderen in Sneek en omgeving.

Basisscholen hebben ook de mogelijkheid om de Hiphophupsakee-dans op te voeren tijdens de afsluiting van het At the Watergate-festival in Sneek (9-11 mei). Ook heeft de organisatie van het Internationaal Dansfestival Bolsward (27 juni-1 juli) plaatsen beschikbaar gesteld voor kinderen om deel te nemen aan workshops van internationale dansgezelschappen.