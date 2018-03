CDA Fryslân verwelkomt drie nieuwe statenleden  

Sneek- Per 28 maart verwelkomt de statenfractie van het CDA drie nieuwe statenleden. De eerste is Anne Schelhaas. Schelhaas draait al jaren mee binnen het CDA en maakte de afgelopen drie jaar als eerste opvolger al deel uit van de fractie. Anne is agrarisch ondernemer, runt een maatschap met zijn zoon en woont in Blesdijke. Rendert Algra is een oude bekende in de Statenfractie en binnen het CDA. Algra is zelfstandig ondernemer en woont in Jubbega. Als derde komt Johan van Tuinen de fractie versterken. Van Tuinen heeft een hoveniersbedrijf in Berlikum en is al jaren actief binnen het CDA van Noordwest Friesland. Daarnaast is Van Tuinen voorzitter van De Freule.

Drie statenleden, waarvan de ontwikkelingen op gebied van werk en politiek niet samengaan met hun statenlidmaatschap, vertrekken. Hans Visser is verkozen als raadslid voor het CDA in de gemeente Weststellingwerf. Hans was eerder raadslid in Sudwest Fryslan en de eerdere gemeente Wymbrits. Wendy Zuidema-Haans gaat de directie van het Wetterskip Fryslan versterken. De provincie is opdrachtgever van het Wetterskip waardoor Wendy stopt met het fractielidmaatschap van de provinciale CDA fractie. Wim Eilering is naast Statenlid voor het CDA zelfstandig ondernemer. Hij heeft een adviesbureau voor ruimtelijke ordening en locatieontwikkeling voor detailhandel. Onlangs heeft het Europees Hof in Luxemburg een voor Eilering positieve en belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van overheidsregels voor vestiging van detailhandel. Hij wil op voorhand voorkomen dat dit gaat conflicteren met zijn rol als Statenlid en heeft daarom besloten om zijn werkzaamheden als Statenlid te beëindigen.