Broekjes op de Business Contact Dagen Noord

Broekjes op de beurs. Wat heb je daar nu te zoeken als 19-jarige student zonder onderneming? Lars en Joas zoeken het voor je uit.

Ieder jaar wordt er in het WTC Leeuwarden een beurs gehouden voor ondernemers en bedrijven. Twee gigantische hallen met, zoals zij het noemen, stands en pleinen. Hier zoeken bedrijven en ondernemers contact met elkaar en promoten zij hun bedrijf. Dit is natuurlijk hartstikke nuttig voor deze ondernemers en bedrijven, maar wat zou je daar nu moeten doen als student van 19 jaar? Om je moeite te besparen, hebben wij het voor je gecheckt.

Naar de Business Contact Dagen Noord

Een half uurtje met de auto en je bent er, dat was dus geen moeite. De Business Contact Dagen Noord worden gehouden in het World Trade Centre en dat gebouw, dat ziet er best fancy uit. Bij binnenkomst worden we hartelijk ontvangen door een stel mooie dames die iedereen controleren op een toegangsbewijs. So far, so good.

Rondsnuffelen

Oké de eerste grote hal. Veel stands en grote ook. Allemaal bedrijven die hun product of dienst promoten. Indrukwekkend om te zien. Omdat wij niet echt een doel hebben, snuffelen we maar wat rond én nu wordt het interessant. We worden een bus van elf meter lang ingelokt. Hierin werden kleren tentoongesteld en er staat een hele lounge set om rustig te chillen. Eén ding kunnen we afvinken: chillen, check!

Koffiestrijd

Nadat we werden losgelaten uit de chillbus lopen we verder. Coole gadgets, voetbalclubs: die beurs is leuk. Rondslenteren is ook best vermoeiend, hoogste tijd voor een bakje koffie. In de hoek zien we een koffiecorner, € 4,40 voor twee kartonnen bekertjes koffie. Dat zijn geen studenten tarieven, maar we zijn dan ook niet op een studentenbeurs. Tevreden met onze aankopen lopen we de beurs weer op. Nietsvermoedend passeren wij een stand waar koffiebonen en machines worden gepromoot. “Hey wat is dat?” We kijken verschrikt opzij. Mister koffiepromoter wijst naar onze bakjes koffie. “Geef die maar even hier, daar hebben wij een speciaal plekje voor.” Als in een hypnose geven wij hem onze – nog volle – bakjes koffie die hij zo in prullenbak mikt. In ruil gaf hij ons twee bakjes van ‘zijn’ koffie. Dat is nog eens een manier van je product promoten of om een tirade te ontlokken, dat kan natuurlijk ook. Wij hebben in ieder geval € 4,40 betaald voor het lekkerste bakje koffie van ons leven.

Wat hadden we hier nu aan?

Wanneer we verder lopen komen we dure sportwagens en luxe spullen tegen. Alles tentoongesteld voor een ieder die is uitgenodigd. Een super ervaring om eens te bekijken. Een beetje parlevinken en hier en daar wat proeven van het echte bedrijfsleven. Best inspirerend. Wat is er een hoop mogelijk, wat is de één bescheiden en wat toont een ander een lef. Aan ondernemen zit geen leeftijd, ook als student kun je je laten inspireren, wie weet sta je er volgend jaar.