Sneker Weerman: Afwisselend zon en bewolking

Sneek – Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het blijft tot de avond droog. De wind waait uit het noordwest tot zuidwesten en is zwak tot matig.

Komende avond daalt de temperatuur nog tot 3 graden, wordt het bewolkt en volgt later regen. De wind neemt dan iets toe uit het westen.

Morgenochtend hebben we eerst te maken met regen, in de middag droog en later volgen nog enkele opklaringen. De temperatuur komt rond de 8 graden uit, wind west tot noordwest en is meest matig.

Vrijdag raakt het bewolkt en volgt in de middag regen. Bij een zuidwestelijke wind wordt het zachter en komen de dubbele cijfers er aan te pas, 10 graden. Nemen we het weekend nog even mee, dan zien we het op zaterdag zelfs 12 graden worden, wel is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Wind is meest zwak uit zuid. Zondag in de ochtend is een bui mogelijk, verder zonnig en wordt het een 10 a 11 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind.