Joan Osborne sings Dylan in Bolwerk Sneek

Sneek – Op vrijdag 30 maart staat Joan Osborne voor haar allereerste optreden in Friesland en enige show in het Noorden in de Noorderkerkzaal.

Joan Osborne is bekend van een aantal wereldwijde hits in de jaren 90, waaronder ‘St Teresa’ en de knaller (What If God Was) ‘One Of Us’. Maar ook van het BBC-programma Transatlantic Sessions en de docufilm Standing In The Shadows of Motown.

Hoewel Joan te boek staat als een popmuzikante, is haar muziek altijd diep geworteld in americana, folk, blues country en soul; de muziek waar ze zelf het meest gepassioneerd door is. Ze trad de afgelopen twintig jaar op met de meest uiteenlopende artiesten, variërend van Emmylou Harris, Taj Mahal en The Holmes Brothers tot aan Steve en Nobelpijs-winnaar Bob Dylan. Afgelopen jaar bracht Joan een groot deel van haar tijd door in de VS. Ze toerde met Mavis Staples en bracht een werkelijk prachtig album uit met nummers van Dylan.

Op deze unieke avond staan voornamelijk de songs van Bob Dylan centraal, maar zal zij ook enkele van haar hits ten gehore brengen.

Support Jim Keaveny is een Amerikaanse singer-songwriter die muziek maakt uit de school van Bob Dylan, maar komt uit de woestijn van westelijk Texas. In zijn jongere jaren richtte hij met vrienden The Rogues op. Later ging Jim solo en bracht hij vier albums uit. Zijn omzwervingen zijn altijd een voorname inspiratiebron geweest. Zo reisde Jim een tijd door Europa, waar hij allerlei baantjes op zich nam: van bordenwasser tot brandweerman.

Terug in de VS trok hij zich met zijn vrouw terug in Terlingua, Texas. Zonder water, zonder elektriciteit. Floortje Dessing maakte voor haar programma ‘Floortje naar het Einde Van de Wereld’ een paar jaar geleden een fraai portret over Jim en zijn zelfvoorzienende leven.