De bal rolt weer …. voorbeschouwing 24 en 25 maart

Sneek- Het ging afgelopen weekeinde ging het in het Sneker voetbalwereldje eigenlijk maar om één ding en dat was het besluit van de leden van ONS Sneek en Sneek Wit Zwart om een fusieplan uit te werken. Voetbal was even bijzaak en dat kwam misschien ook wel omdat de sneeuw in Spijkenisse ONS Sneek zaterdag aan de kant hield. Trouwens ook komende zaterdag komen de oranjehemden niet in actie. Die zullen, hoewel dat eerder niet zo goed afliep, wel een taart richting De Harkema hebben gestuurd, want de Harekieten trakteerden Capelle op een nederlaag en daardoor bleef het verschil tussen ONS en de kritieke zone ongewijzigd.

Bij Sneek Wit Zwart ZM dat door de terugtreding van SV Hielpen pas op 7 april weer in actie komt, ontbrak ondanks de 4-0 zege op SV Ens toch een beetje de slagroom op de taart, terwijl Waterpoort Boys met de winst op concurrent QVC drie belangrijke krenten aan het beslag toevoegde. Bij de zondagtak van Sneek Wit Zwart trok tegenstander SJC al voor rust de oven twee keer open en uiteindelijk zakte de Sneker cake in elkaar. De “bakkeunst” bij “the Blues” maar wat wil je ook met namen als Zoethout en Velds binnen de club, was drie sterren waard, terwijl bij Black Boys het hele bakproces niet door ging.

Komend weekeinde komen ONS Sneek en Sneek Wit Zwart ZM dus niet in actie. Niettemin omvat de agenda zaterdag twee wedstrijden. Na Waterpoort Boys dat tegen SC Bant aantreedt, staat in de avonduren namelijk het hoofdklasseduel tussen Sneek Wit Zwart en MSC op het programma. Een dag later reist LSC 1890 af naar het land van Bartje voor het duel met Asser Boys en ontvangen de zwarte jongens topploeg Read Swart.

Sneek Wit Zwart – MSC

​Zaterdag 24 maart 2018 – 19.30 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

Sneek Wit Zwart speelde tegen koploper SJC niet slecht maar had de wind tegen. Een zondagsschot en een trommelgoal richtten al voor rust averij aan. Net als een week eerder tegen Purmersteijn lukte het vervolgens niet meer om die schade te repareren en moest men met een 3-1 nederlaag genoegen nemen. Door die nederlaag werd men in de stand ingehaald door RKHVV en De Bataven en zakten Germ de Jong en de zijnen naar de kommervolle dertiende plaats.

​

De plaats die de tegenstander van komende zaterdag i.c. MSC inneemt, is daarentegen nagenoeg zorgenvrij. De Meppeler Sportclub staat met 29 punten op de achtste plek en de voorsprong op Sneek Wit Zwart bedraagt met twee wedstrijden minder acht punten. Daarmee presteert de ploeg uit Zuidwest Drenthe beter dan vorig seizoen, toen men zich pas op de laatste speeldag veilig speelde. Dat leidde destijds bij toenmalig Sneek Wit Zwart-trainer Berry Zandink tot een zucht van verlichting, want hij was een maandje of twee daarvoor op sportpark Ezinge als de nieuwe trainer voorgesteld.

​In hoeverre hij verantwoordelijk is voor de opgaande lijn, is een vraag die voor een buitenstaander moeilijk te beantwoorden is. Wat we wel weten is dat MSC door de jaren heen voor Sneek Wit Zwart een lastig te bestrijden opponent bleek. Zo ook vorig seizen, toen de Drenten in de Waterpoortstad met 3-2 aan het langste eind trokken, al stond er toen voor de Snekers niet al te veel meer op het spel. Dat duel kende toen overigens hetzelfde resultaat als de heenwedstrijd met dien verstande, dat toen de einduitslag dankzij een late treffer van de inmiddels naar Turkije vertrokken Kadir Usta in het voordeel van Sneek Wit Zwart uitviel. Ook in eerdere jaren bleek MSC stug. Zo herinneren we ons een duel in de nacompetitie waarin MSC middels een 1-0 zege de weg naar de Topklasse voor de Snekers onbegaanbaar maakte.

Om de weg naar rechtstreekse handhaving niet onbegaanbaar te maken, heeft Sneek Wit Zwart na een aantal mindere weken punten nodig. Dat geeft zeker druk, maar is aan de andere kant ook weer niet een onmogelijke opgave. Hoewel er op de ranglijst tussen beide ploegen een flink gat gaapt, is het krachtsverschil minder groot dan de cijfertjes doen vermoeden. Daarbij baseren we ons op de resultaten die beide ploegen dit seizoen wisten te behalen. Maar dan moeten de wit-zwarten de eerste helft niet “verskiete” en niet pas na een minuut of 45 de gashendel opendraaien. Wat dat betreft is het misschien wel een goede zaak, dat de wedstrijd zaterdag in de avonduren wordt gespeeld, want dan is iedereen naar mag worden aangenomen, meteen klaar wakker.

Asser Boys – LSC 1890

Zondag 25 maart 2018 – 14.00 uur

Sportcomplex Lonerstraat – Assen

Niks herinnerde afgelopen zondag bij LSC 1890 aan de dikke nederlaag tegen SC Stadspark van een week eerder. De formatie van trainer Eric van der Meulen die aldus de oefenmeester in twee K tot “the best of the rest” behoort, speelde fris en fruitig en was mede door drie treffers van Patrick Zijda en twee van Maarten van der Wal veel te sterk voor De Vrije Doarpen. Daar waar LSC 1890 in het muntjesklassement van Poiesz zakte, stegen “the Blues” in de competitie naar plek zeven, een positie die men komende zondag in de Drentse hoofdstad tegen Asser Boys moet zien te verdedigen.

Asser Boys werd het vorig seizoen na een nek aan nek-race met vv Dalen “Meister” in de derde klasse en debuteert dit seizoen in de tweede klasse. Dat debuut verliep aanvankelijk alleszins redelijk en ten tijde van de heenwedstrijd tegen LSC 1890 in speelronde vijf hadden de Drenten al zes punten achter hun naam staan. Achter de naam van de Snekers stond op dat moment nog geen enkel punt en de favorietenrol lag toen dan ook eenduidig op het bordje van Asser Boys. Die rol wist men behoudens een korte fase na rust niet waar te maken en dankzij treffers van Marco da Silva en Maarten Kingma schreef underdog LSC 1890 toen de eerste punten bij.

​Inmiddels heeft er voor het tweede bedrijf van de confrontatie tussen beide teams zoiets als een changement de decor plaats gevonden, Dat is het gevolg van het feit dat LSC 1890 sindsdien 22 punten aan het totaal wist toe te voegen en Asser Boys slechts 13. De blauwen van de Leeuwarderweg klommen door die oogst naar het linkerrijtje en de kleurgenoten van de Lonerstraat zakten in dezelfde periode naar de elfde stek. Die positie is net boven wat onze Oosterburen de “Relegationszone” plegen te noemen en daarom zal lijfsbehoud vanaf nu in de TT-stad naar verwachting de primaire doelstelling zijn. Daarbij hoeft men zich in ieder geval geen zorgen om rechtstreekse degradatie te maken, want die strijd gaat enkel en alleen tussen Forward en MKV ’29.

Laatstgenoemde ploeg hield Asser Boys afgelopen weekeinde in Leeuwarden overigens op 1-1 en daar waar vrijwel iedere ploeg dit seizoen van de Leeuwarders wint, zou men op basis daarvan kunnen concluderen dat het met de vorm van de ploeg van trainer Martin Koops niet overhoudt. Met de vorm lijkt het bij de Sneker representant in de tweede klasse getuige het gemak waarmee DTD opzij werd gezet, daarentegen wel goed te zitten. En dus leggen we de favorietenrol nu eenduidig op de plate van LSC 1890. Alleen is het niet te hopen, dat dit tot hetzelfde scenario leidt als destijds in oktober, want toen ging de underdog met de punten aan de haal.

Waterpoort Boys – SC Bant

​Zaterdag 24 maart 2018 – aanvang 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Waterpoort Boys greep afgelopen zaterdag tegen QVC mede dankzij een door doelman Stefan Rijpkema gestopte strafschop weliswaar niet de allerlaatste, maar wel een heel belangrijke strohalm. Dat zorgde voor opluchting aan de Thomas Zandstrastraat, want door die winst kwam met in het spoor van de Starummers. Bovendien hield men daardoor het eveneens in ademnood verkerende TOP ’63 dat verrassend bij SV NOK wist te winnen, bij. Het bereiken van de play offs is dan ook nog steeds een reële optie voor de drager van de rode lantaarn. Daarvoor heeft de Wéé Péé Béé echter meer dan één zwaluw nodig en daarvoor moet men dit broedseizoen dus meer eieren moeten leggen, om te beginnen komende zaterdag wanneer SC Bant op bezoek komt.

SC Bant is in de derde klasse A een moeilijk in te schatten opponent. Dat heeft alles te maken met het feit dat de polderbewoners tot nu toe maar elf potjes hebben afgewerkt, waar sommige andere clubs al zeventien op de teller hebben staan. Een van die elf was overigens tegen Waterpoort Boys. Medio oktober van het vorig jaar trok SC Bant op het op de zee gewonnen land met 2-1 aan het langste eind en daarmee stond toen exact dezelfde uitslag op het scorebord als in het seizoen 2016-2017. In dat seizoen waren de Snekers op het tot het Schuttersveld omgetoverde weiland daarentegen heer en meester en viel er op de 3-1 zege van Waterpoort Boys weinig af te dingen.

​Of dat nu weer het geval zal zijn, valt te betwijfelen. Zoals hiervoor al werd vermeld, is de kracht van SC Bant moeilijk in te schatten. De recente zege op en bij koploper Oudehaske geeft echter aan dat de ploeg van trainer Wim Jonkers die hoewel men maar vier keer in actie kwam, sinds begin november al ongeslagen is, een opponent is om rekening mee te houden. In theorie is het zelfs zo, dat SC Bant zich in drie A nog in de titelstrijd zou kunnen mengen.

Die strijd gaat deze jaargang aan de deur van Waterpoort Boys voorbij. Achter die deur is het nu een kwestie van overleven. Dat heeft – en we schreven dat al vaker – voor een niet onbelangrijk deel te maken met de smalle en door blessures geplaagde selectie. “The Boys” hebben in verband daarmee zelfs spelers uit lagere elftallen aan het keurkorps moeten toevoegen. Zo deed in de laatste twee duels met Yannick Luhoff de aanvalsleider van het derde elftal mee. Hoewel Luhoff in die beide wedstrijden een aantal malen op de goede plaats stond, wist de spits nog niet te scoren. Aan de andere kant is het neusje voor de goede plaats ook een kwaliteit en lijkt het rendement dan ook slechts een kwestie van tijd. Laten we hopen dat die tijd zaterdag al aanbreekt, want dan behoort de geboorte van een tweede zwaluw wellicht tot de mogelijkheden.

Black Boys – Read Swart

​Zondag 25 maart 2018 – aanvang 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Alle duels op één na werden in vier A afgelast. Alleen ONB verscheen binnen de lijnen en liep door een 5-1 zege op SC Terschelling bij Black Boys weg. Voor de rest veranderde er in het basement van de vierde klasse A niets en gaat de strijd om lijfsbehoud nog steeds tussen pak ‘m beet een stuk of zes. zeven ploegen. Read Swart, zondag de tegenstander van de Zwartjes, behoort niet tot dat eskader. Integendeel, de ploeg uit de Knipe maakt nog kans op eremetaal, al heeft SV THOR momenteel de beste troeven in handen.

Read Swart promoveerde in het seizoen 2012-2013 als nummer zeven via de nacompetitie naar de derde klasse. Na twee seizoenen moest men echter via dezelfde route al weer afscheid van dat niveau nemen en sinds 2014-2015 zijn de rood-zwarten weer actief als vierdeklasser. In het eerste seizoen na de terugkeer eindigde Read Swart in vier B als zevende en vorig seizoen in vier A twee treetjes hoger. Die prestaties laten een opgaande lijn zien en die lijn wordt dit seizoen vooralsnog doorgetrokken. Momenteel bezet de formatie van trainer Anton Gerding de tweede plaats en heeft men zoals hiervoor al werd vermeld, nog uitzicht op de hoofdprijs. Gerding nam overigens medio februari het stokje over van Jan Sietse Heida, wiens overeenkomst wegens een gebrek aan chemie tussentijds werd ontbonden.

Van dat gebrek aan chemie was ten tijde van de heenwedstrijd nog niet veel te merken, want toen walste Read Swart met maar liefst 8-1 over Black Boys heen en leek alles nog pais en vree op sportpark de Jister. Op dat sportpark waren de “All Blacks” een seizoen eerder gelijkwaardig. Toen ging het in “the dying seconds of the game” echter alsnog mis. Later dat seizoen was het krachtsverschil tussen beide ploegen in Sneek echter beduidend groter en won Read Swart met 5-0.

Met die resultaten kan vanuit Sneker perspectief onmogelijk van een goed omen worden gesproken. Aan de andere kant zullen de mannen en vrouwen van de messcherpe analyses aanvoeren, dat Read Swart niet een tegenstander is, waartegen de mannen van trainer Richard Venema normaliter de punten moet zien te halen. Dat moet vooral tegen het om lijfsbehoud strijdende eskader gebeuren. Van dat eskader spelen komende zondag echter twee tegen elkaar en daarbij zullen op zeker punten worden verdeeld. In dat kader zou een goed resultaat tegen Read Swart de “Men in Black” uiteraard niet ongelegen komen, omdat daarmee de achterstand op de concurrentie in ieder geval niet verder oploopt en in het gunstigste geval misschien zelfs wordt verkleind.

​

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto Nico Altenburg