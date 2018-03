Antonius Ziekenhuis en CliniClowns tekenen voor kwaliteit

Sneek-Op woensdag 21 maart hebben het Antonius Ziekenhuis en CliniClowns afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De CliniClowns spelen wekelijks in het Antonius Ziekenhuis. Sandra Timmermans van de Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep geeft aan dat het ziekenhuis heel tevreden is over de samenwerking: “De CliniClowns komen hier al vele jaren en geven altijd afleiding en ontspanning aan de kinderen. De sfeer op de hele afdeling verandert in positieve zin wanneer de CliniClowns er zijn. Er is dan soms ineens weer veel mogelijk voor kinderen, los van de ziekte of lichamelijk ongemak. In je fantasie kun je immers overal naar toe.”

CliniClowns zijn professionals

“Het is goed om afspraken heel helder te maken”, benadrukt Coen Abbenhuis, directeur van CliniClowns. “Het ziekenhuis geeft met het tekenen van de overeenkomst aan vertrouwen te hebben in de aanpak en het effect van CliniClowns. De CliniClowns zijn professionele spelers die staan voor kwaliteit. Dat komt natuurlijk vooral tot zijn recht als nauw wordt samengewerkt met het ziekenhuis, en dat doen we dus ook.”