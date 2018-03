Open dagen tennisvereniging NOMI Sneek

Sneek – Zaterdag 31 maart en zaterdag 7 april organiseert tennisvereniging NOMI open dagen van 14.00 – 17.00 uur aan de Pim Mulierstraat 3 in Sneek (Schuttersveld).

Op deze dag krijg je informatie over wat een goed moment is om in te stromen, en welke lessen je bijvoorbeeld kunt volgen. De tennis trainers van Tennis Academie Friesland gaan je de beginselen van het tennis bijbrengen. Je kunt zelf of met anderen aan de slag, er zijn tennisrackets aanwezig en het is gratis. Neem je sportschoenen mee en sla een balletje. Zo kun je ervaren of je het leuk vind of niet.

Voorzitten Nomi, Herman Ruiter: “Je kunt een sport en zijn club pas echt ervaren als je er bent geweest en het zelf hebt gedaan. Ik heb tennis ervaren als een hele leuke, sociale en heerlijke sport waar je snel mensen leert kennen en lekker sportief bezig bent.”

Heb je vragen dan is er een speciale welkomstcommissie die deze kan beantwoorden en je informeren over het reilen zeilen bij de vereniging, de lessen en het lidmaatschap. Mocht je tijdens de open dagen verhinderd zijn maar tóch geïnteresseerd zijn in onze vereniging, dan kun je contact opnemen via opendag@nomi-sneek.nl