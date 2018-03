Fryske scheurkalender 2019

Sneek- Vanaf vandaag kunnen alle Friezen inzenden voor de Friese Scheurkalender 2019. In deze kalender laten 320 Friezen zien wat zij mooi, interessant of hartverscheurend vinden. Met andere woorden, zij laten zien wat hen persoonlijk in Friesland raakt.

Onder aanvoering van initiatiefnemer Hent Hamming (Eelde) hebben een aantal organisaties de handen ineengeslagen, waaronder ook LCH2018, om deze bijzondere kalender uit te geven. Onder het motto ‘niet scheuren maar verbinden’ roepen zij het publiek massaal op om een persoonlijke foto te maken en die via de website www.fryskescheurkalender.nl in te zenden. Dat kan en mag van alles zijn. Een foto, maar ook een gedicht of tekening is goed. Zolang het betrekking heeft op Friesland. Uit alle inzendingen selecteert de jury in september 320 exemplaren die tezamen de Fryske Scheurkalender vormen. Er wordt met name geselecteerd op originaliteit en diversiteit. In oktober wordt de kalender feestelijk gepresenteerd. Alle inzenders worden hiervoor t.z.t. uitgenodigd en ontvangen dan een gratis kalender. Of zij ook daadwerkelijk in de kalender staan, blijft tot dat moment een verrassing.

Overwaaien

Het initiatief van de Friese Scheurkalender volgt op eerdere edities van de Groninger Scheurkalender, die voor het eerst in 2015 verscheen. Inmiddels is het initiatief naar diverse provincies in Nederland overgewaaid. Wat geldt voor de inzenders, iedereen mag meedoen, geldt ook voor organisaties die willen meehelpen het publiek op te roepen om in te zenden. Daarvoor stellen zij hun eigen communicatiekanalen ter beschikking. Elke organisatie communiceert de oproep in eigen bewoording. Hoe meer mensen en organisaties elkaar inspireren, des te groter de scheurkalenderbeweging wordt. Het eindresultaat, de kalender, toont de kracht van de provincie.

Cadeautje

In oktober ligt de kalender in de boekwinkel, maar kan voor die tijd ook via de website besteld worden. Studenten van de Hanzehogeschool hebben onderzocht dat het bij uitstek een origineel relatiegeschenk blijkt te zijn. En misschien sta je er zelf ook in.

Hent Hamming Fryske Scheurkalender

06-53180559

info@fryskescheurkalender.nl

www.fryskescheurkalender.nl