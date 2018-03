Dick Postma live in de Irish Pub Sneek

Een ouderwets heerlijke avondje dansen en weer helemaal uit je dak gaan op die onvervalste dance classic hits van toen? Zaterdag 24 maart is het zover met Dr. Love Dance Classic Night in het Bolwerk in Sneek! Tja, en dan is het feest …

Beleef opnieuw de 70’s/80’s/90’s en waan je terug in de tijd met die aanstekelijke en onovertroffen hits van Abba, Aretha Franklin, Chic, Diana Ross, Donna Summer, Dr. Alban, Gloria Gaynor, Haddaway, Kool & the Gang, Michael Jackson, The Trammps, Sister Sledge, Whitney Houston en nog veel meer. Al jouw favoriete nummers komen voorbij.

De danseressen van Dr. Love steken het vuurtje aan, zwepen de boel op en dan heerlijk samen swingen. All night long. Let dance and celebrate life … Nodig snel je vrienden uit en bestel vandaag nog je tickets zodat jij deze avond niet hoeft te missen! Tickets Voorverkoop (winkels of online): € 10,- Verkoop aan de kassa: € 15,-

Om 21.00 gaan de deuren open, het feest start om 22.00 uur!