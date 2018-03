Theater Sneek programma week 13

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Oratoriumvereniging Bolsward met de Matthäus-Passion

Elk jaar voert de Oratoriumvereniging Bolsward de Matthäus-Passion van J.S. Bach uit. Deze traditie vindt plaats in de sfeervolle ambiance van de Martinikerk te Bolsward.

Met medewerking van gerennomeerde solisten, Sint Vitus kinder- en jeugdkoor en jongerenkoor Lelielûd. Instrumentale begeleiding door barokensemble Eik en Linde, Amsterdam. Onder algehele muzikale leiding van Pauli Yap.

Muziek // di, wo 27, 28 maart 2018 // 19.00 uur // prijzen variërend van € 19.50 tot € 35,00 // Martinikerk Bolsward // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Dummie de Mummie (6+)

Stel je voor. Je heet Goos Guts, je bent doodnormaal en je woont in het saaiste dorp van de wereld. Op een dag loop je je slaapkamer binnen, je ruikt iets vies, kijkt rond, en je ziet ineens een mummie in je bed. Wat doe je dan? Ja, je schrikt je rot, natuurlijk. En dan doe je je ogen dicht, je telt tot tien en dan is hij weer weg. Maar stel je nou eens voor, hè, dat die mummie daar na die tien tellen nog steeds ligt… En na twintig tellen ook…! Wat doe je dan?

Familievoorstelling // wo 28 maart 2018 // 19.30 uur // € 18,00 volw., € 16,00 kinderen t/m 12 jaar // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Peter Corry met The Call of the Celts

Een avond vol energie, passie en muzikale magie, geworteld in Ierse tradities. Dat is wat we mogen verwachten van de nieuwe theatershow van Peter Corry: ‘The Call of the Celts’. Corry neemt zijn publiek op onnavolgbare wijze mee in de sfeer van mysterieuze Ierse landschappen en levendige pubs, waar het leven wordt gevierd met een goed glas whiskey of een kroes Guinness. Ierland is een eiland van oude legenden, prachtige verhalen en betoverende melodieën. Uit die tradities put Peter Corry zijn inspiratie. Zijn gouden stem, die hem wereldwijde faam bezorgt, wordt vocaal en instrumentaal omlijst door een cast van toptalenten. Samen brengen zij dromerige ballades en aanstekelijke meezingers uit de Ierse muziektraditie ten gehore.

Peter Corry is een internationaal muzikaal fenomeen. Hij beheerst klassieke en moderne genres en verwierf grote faam met indrukwekkende muziek- en dansproducties, als ‘Magical Rhythms of Ireland’, ‘Celtic Rhythms’ en ‘Irish Nights’. Maar zijn talenten zijn verbluffend

veelzijdig en zijn naam is ook verbonden aan grote operaproducties en musicals. Hij trad jarenlang op als inspecteur Javert in Les Miserables en in verschillende andere grote musical- en operaproducties. Rock en jazz behoren eveneens tot zijn brede repertoire. In ‘The Call of the Celts’ blijft hij dicht bij zijn roots. Met zijn magistrale stem bedwelmt hij zijn publiek en na de show wil je eigenlijk maar één ding. Je koffer pakken en zelf het Ierland ervaren dat Corry zo hartstochtelijk bezingt. Peter Corry ís de stem van Ierland.

Muziek // do 29 maart 2018 // 20.15 uur // € 26.50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

NNO met Friese Matthäus Passion, inclusief inleiding

Speciaal voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 brengt het NNO de Matthäus Passion in het Fries. Voor het NNO een prachtige gelegenheid om nog eens te benadrukken dat het een Friese voorouder heeft, het Frysk Orkest. De Duitse tekst is in opdracht van het NNO vertaald door componist en tekstschrijver Peter Sijbenga. “In woordbeeld en inhoud blijf ik zo dicht mogelijk bij de originele tekst”, legt hij uit. “Maar soms is vertalen een beetje verminken. Als ik er met een letterlijke vertaling niet helemaal uitkom, kies ik voor het handhaven van versmaat en rijm en ga ik op zoek naar woorden en zinnen die het best passen bij de betekenis en gevoelswaarde.” De Friese taal leent zich volgens Sijbenga uitstekend voor een vertaling uit het Duits. “Het Fries ligt qua lenigheid in klank vaak dichter bij het Duits dan het Nederlands. Door de regelmatig voorkomende tweeklank zit er een prettige elasticiteit in de klinkers. Ook kent het Fries vaak dezelfde woordvolgorde als het Duits. Zo laat het Duitse ‘etwas sehen können’ zich in het Fries vertalen als ‘wat sjen kinne’, terwijl dat in het Nederlands ‘iets kunnen zien’ wordt.” De partituur met Friese tekst is voor het concert verkrijgbaar.

Muziek // vr 30 maart 2018 // 19.30 uur // € 32.00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Le Roux & D’Anjou met Echte Liefde, nieuw fabulous cabaretduo

Lieneke Le Roux en Mylène d’Anjou, gelauwerd in toneel en cabaret, brengen samen een absurdistische en muzikale theatervoorstelling. Een hilarische avond, schaamteloos geïnspireerd op Absolutely Fabulous en hun knettergekke leven. Twee wereldwijven in een gloednieuwe cabaretkomedie, in regie van Marije Gubbels (TG Bloody Mary)!

Actrice Lieneke Le Roux kennen we o.a. van de films Broos (Gouden Kalf) en Brozer, de tv-series B.A.B.S., Ik ook van jou en theaterproducties als Powervrouwen, Zadelpijn en ander damesleed, De ontdekking van de hemel en Pippi Langkous (Musical Award). Cabaretière Mylène d’Anjou maakte verschillende soloprogramma’s, stond op het toneel met Powervrouwen, Grease, MAMMA MIA! en Ciske de Rat en is verder o.a. bekend van de tv-serie Komt een man bij de dokter.

Terwijl de wereld om hen heen in een razend tempo verandert, doen de dames er alles aan om dat tempo bij te benen en liggen ze op ramkoers met de Cloud, de jeugd en hun sociale leven. Op hartverscheurende en humoristische wijze zien we hun verwoede pogingen op

zoek naar zingeving en liefde. Met de moed der wanhoop en met tomeloze energie wordt er sans gène gezongen, gedanst, gevochten, getroost en liefgehad. Een feest van herkenning voor alle vrouwen (en hun mannen)!

Cabaret // za 31 maart 2018 // 20.15 uur // € 24.50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Het Zandkasteel met Koning Koos is Jarig!! (3+)

Koning Koos denkt dat ze zijn verjaardag zijn vergeten maar niets is minder waar! Sassa en Toto vragen zicht juist af wat ze hem gaan geven. Een bal? Een toeter? Samen besluiten ze dat ze een heel mooi en origineel cadeau zelf gaan maken! Koning Koos gaat ondertussen pannenkoeken bakken maar daar mogen Toto en Sassa niet achter komen! Het wordt één grote verrassing. En omdat hij jarig is heeft hij voor alle kinderen ook een klein cadeautje! Het wordt een groot feest voor iedereen.

Al acht jaar reist Het Zandkasteel met veel succes langs de theaters. De voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige Z@ppelin tv serie. Deze spiksplinternieuwe en tevens leerzame familievoorstelling, nodigt de kinderen uit om lekker mee te dansen en zingen. Spelen is leren! Natuurlijk zijn ook de konijntjes daar en komt de Neuzenkriebeldans voorbij! Na afloop mogen de kinderen samen met Koning Koos, prinses Sassa en Toto op de foto.

Familievoorstelling // zo 1 april 2018 // 14.00 & 16.00 uur // € 16,00 volw., € 14,00 kinderen t/m 12 jaar // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto: Piek