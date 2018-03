Op Tweede Paasdag: Helleborus in Offingawier!

Sneek- In het kwekerijtje van Ann van ’t Sant in Offingawier bloeien de Helleborussen weer volop. De Helleborus oriëntalis, een wintervaste- en groenblijvende plant, is spectaculair in deze tijd van het jaar met grote bloemen in de mooiste kleuren. Paars, roze, geel, wit, leikleurig, bijna zwart, rood met groene binnenkant, vet- of fijn gespot of met dubbele bloemen. Favoriet van Ann is de Red Upstart. Met donker rode bloemen, die wat opgericht staan. Door hier mee te kruisen ontstaan er hybriden, die ook meer “opkijken”. Elke zaailing is uniek. Met de hand bestoven, kleurijk en sterk! In Offingawier zelfs extra sterk, want de planten staan niet in een tunnel of kas. Vanaf ontkieming duurt het vier jaar voor de plant bloeit en te koop wordt aangeboden.

De planten in de volle grond hebben weinig te lijden gehad van de afgelopen vorst periodes. Ze zijn allemaal “herrezen”. Hier en daar een zwart bloemblad, maar het valt mee. In de kwekerij zijn er hooguit 10 bloemen bevroren en versnot. Anderen zijn soms wat aangedaan (het zijn net mensen….) en hebben hier en daar een lelijk bloemblad. Deze planten zijn absoluut niet dood en volgend jaar wachten ons vast weer mooie bloemen.

Wist u, dat een Helleborus goed floreert in een pot? Natuurlijk behoeft deze dan wat meer zorg dan in de volle grond, maar is nog steeds winterhard. Die extra zorg bestaat uit extra mesten en genoeg water geven in droge periodes. In een pot staat de plant ook wat hoger, waardoor je beter in de prachtige bloem kunt kijken. In de tuin zijn de moederplanten te bewonderen waarvan het zaad gewonnen wordt. Ann vertelt graag over het kweken, de standplaats en behandeling van de Helleborus. De kleine kwekerij is echt een kwekerij voor de liefhebber.

U bent van harte welkom in Offingawier!

Plaats: Offingawier bij Ann van ’t Sant

Locatie: Midsbuorren 5

Evenement: Helleborus dag

Datum: Tweede Paasdag 2 april 2018 van 11.00 uur – 17.00 uur.

Vrije toegang.