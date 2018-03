Sneek- ‘Oh, wat in skatsje’, zegt Berber als ze een klein konijntje tegen haar aandrukt. Berber is één van de acht deelnemers bij de cursus dierverzorging. De lessen maken deel uit van de meer dan twintig verschillende cursussen die de stichting Vormingswerk Sneek ’s avonds aanbiedt in “De Bogerman”.

Marieke van Werven heeft ook haar blindengeleidehond meegenomen die bij haar in opleiding is. Zij studeert diermanagement aan “Van Hall Larenstein” in Leeuwarden. Ze is één van de dertig docenten die op vrijwillige basis les geven en zo mensen leert om op een goede manier met dieren om te gaan.

Even verderop in de school is een groep van twaalf deelnemers met veel enthousiasme bezig om nieuwe passen in te studeren die bij een Linedance. Begeleiders Alina Poppe en Getruide Smits doen het geduldig voor. Het moet er goed inzitten, want over drie weken is de seizoenafsluiting in De Schuttersheuvel en treden ze op!

In een ander lokaal leren deelnemers van de viscursus hoe je een haakje aan een vislijntje maakt en de dobber mooi rechtop kunt laten staan. Docenten Johannes Bouwhuijsen en Theo ten Kate, zelf fanatieke sportvissers, geven nu nog binnen les, maar volgende week gaan de cursisten naar de Domphaven om het geleerde in praktijk te brengen.

Het vormingswerk Sneek bestaat 40 jaar. Het is gestart als nascholingstraject voor leerlingen van het speciaal onderwijs. De eerste lessen werden gegeven in de tachtiger jaren van de vorige eeuw bij “De Woldenhof”. Ze bestonden voornamelijk uit reken- en taallessen. Na “Het Kaatsland” en “Cronenburgh zijn de lessen vanaf 2000 in “De Bogerman”.

Het accent is inmiddels verlegd van schoolse vaardigheden naar meer creatieve- en educatieve lessen. Men kan kiezen uit een breed aanbod van meer dan 20 verschillende cursussen van E.H.B.O. tot maatschappelijke vorming en van koken tot zingen.

Ondanks het enthousiasme van cursisten en docenten loopt het aantal deelnemers terug. Jarenlang schommelde het rond de 160, maar de laatste twee jaar zijn er niet meer dan honderd. Het bestuur maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en wijdt dit o.a. aan de vele verhuizingen binnen instellingen. En de vele wisselingen bij begeleiders. Ook wordt het door bezuinigingen op vervoer steeds lastiger om naar de lessen te komen. Het zou jammer die aanbod in de toekomst zouden verdwijnen. Voor meer informatie zie: www.vormingswerksneek.nl