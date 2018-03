Nederlandse en Duitse studenten werken samen aan promotie waddengebied

Sneek- Studenten van de opleiding Marketing, Communicatie en Evenementen van ROC Friese Poort werkten samen met Duitse studenten aan de promotie van het waddengebied. Vorige week kwamen zij op Terschelling vijf dagen samen om het Waddengebied te promoten. Het is een project in opdracht van provincie Fryslân. Het waddengebied is een uniek natuurgebied en staat sinds 2009 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Uitwisseling De studenten kwamen samen in het kader van een uitwisseling die onderdeel uitmaakt van de Waddenagenda van provincie Fryslân.

In kleine groepen werkten zij samen aan verschillende vraagstukken. Van een stichting die de toeristen kennis wil laten maken met lokale gewassen tot een milieuorganisatie die een campagne nodig heeft om het strandafval tegen te gaan. In april presenteren de studenten hun ideeën aan de opdrachtgevers. Een van de studenten is Marleen Breeuwsma. Zij bedacht met haar projectgroep het idee om in een leegstaande loods een markt met streekproducten te organiseren.

Het waren volgens haar een paar leerzame dagen. “Ik ontdekte tijdens de samenwerking met de Duitse studenten een paar culturele verschillen. Voor hen heeft een docent bijvoorbeeld veel meer autoriteit. Dat had ik niet verwacht”, vertelt Marleen. Persoonlijke vorming even belangrijk als het leren van een vak ROC Friese Poort vindt de persoonlijke vorming van studenten net zo belangrijk als het leren van een vak. “Met maatschappelijke projecten en internationale ervaringen zoals deze uitwisseling, leren studenten meer over zichzelf, de wereld en een ander.” aldus docent Jeroen Huisman.