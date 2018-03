Feike Damstra en Klaas Haringa worden de nieuwe Waterpoorters 2018

Sneek- Feike Damstra en Klaas Haringa worden maandagavond 9 april 2018 toegevoegd aan het bijzondere gezelschap van Waterpoorters vanwege hun jarenlange inzet in het vrijwilligersleven van Sneek.

Feike Damstra wordt benoemd voor zijn vrijwillige inzet en werkzaamheden voor de Vereniging van Sneeker Zakenlieden voor de stads-& sfeercommissie zoals het verzorgen van de verlichting schepen in de stadsgrachten, commissielid Sneek Promotion voor de viering 400 jaar Waterpoort, vrijwilliger iepenloftspûl ‘Drie Gebroeders’ de viering Sneker Pan 100 jaar, vrijwilliger en bestuurslid Vereniging Historisch Sneek, vrijwilliger onderhoud gebouw Loge Sneek, vrijwilliger digitaliseren fotoarchief voormalige gemeente Sneek, vrijwilliger Vereniging Historische Sneek / Sneeker Nieuwsblad van de wekelijkse rubriek Su het ut weest, vrijwilliger bij Duurzaam Vervoer Sneek & Shuttlevervoer in de stad. Damstra is wijkhoofd van de collecte Reumafonds en verzorgt veel hand-& spandiensten achter de schermen.

Klaas Haringa is van 1985 tot en met 2007 Bestuurslid Winkeliersvereniging Grootzand geweest en was als bestuurslid actief van de organisatie Agrarische – & landenweken. Haringa was meer dan 35 jaar actief als bestuurslid bij de IJsclub Sneek en ook 35 jaar in het bestuur van de Vogelwacht Sneek gezeten. Haringa is al langer dan 30 jaar voorzitter van de Technische commissie van de tennisvereniging in IJsbrechtum en is momenteel voorzitter van de VVV Sneek/SWF. Ook heeft hij namens de VVV Sneek zitting in het algemeen bestuur van de VVV Sudwest Fryslan.

Sinds 19 juli 1974 werden op initiatief van de Stichting Sneek Promotion voor de eerste keer personen, die zich verdienstelijke hebben gemaakt voor Sneek, benoemd tot Waterpoorter. Sindsdien worden ieder jaar een aantal Snekers gehuldigd die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor de gemeente. De Waterpoorters ontvangen bij hun benoeming in het stadhuis van Sneek een Waterpoortspeld en een oorkonde.