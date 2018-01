ZOUT WEST, rondvarend locatietheater

Sneek- Stichting ‘Een brug slaan’ organiseert samen met Teatergroep Sult en een tiental culturele verenigingen in het zuidwesten van Fryslân de varende locatieproductie ZOUT WEST. Van 14 juni tot en met 7 juli 2018 wordt in elf plaatsen aangemeerd in dit prachtige waterrijke gebied. De deelnemende plaatsen zijn: Stavoren/Warns, Koudum, Woudsend, Heeg, Balk, Oudega/Blauwhuis, Makkum, Bolsward, Workum, Oppenhuizen en Sneek. Over de voorstelling ZOUT WEST (FRL/NL) Vier acteurs nemen ons met humoristische verhalen mee in een stukje geschiedenis over het ontstaan van Súdwest-Fryslân, het IJsselmeer en de grote gevolgen voor vissersplaatsen. Boer Germ heeft andere problemen, namelijk op het gebied van de liefde.

Na wat hulp van een brugwachter, koppelaarster en een oude vrijster ziet hij in de verte de vrouw van zijn dromen in een bootje voorbij varen. Kiest hij voor land, kiest hij voor water? Waar voel jij je thuis? Wie kan er mee doen De kern van dit rondvarende locatietheater wordt gespeeld door de bekende theatergroep SULT. Daarnaast kunnen plaatselijke muzikanten, zangliefhebbers en spelers meedoen in hun eigen plaats. Op die manier heeft iedere plaats zijn eigen unieke voorstelling. Het project wordt afgesloten met een ‘grande finale’ in Sneek, waar iedereen die op een locatie meegespeeld heeft mee mag doen. Speel je een instrument, zing je graag of hou je van acteren? Per locatie kunnen wel 50 deelnemers meedoen van verschillende leeftijden. Lijkt het je leuk om mee te doen aan deze fantastische culturele belevenis? Dan zijn we op zoek naar jou! Meld je dan nu aan via de site www.eenbrugslaan.nl

Waar koop je kaarten Vanaf 1 maart 2018 zijn de kaarten uitsluitend online verkrijgbaar via de website van www.teatergroepsult.nl

Alle voorbereidingen zijn te volgen op: Facebook: @eenbrugslaan, @sultlokaasjeteater, www.eenbrugslaan.nl en www.teatergroepsult.nl