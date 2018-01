Winterse preview At the Watergate tijdens openingsweekend LF2018

Sneek- Tijdens het officiële openingsweekend van LF2018 in Leeuwarden wordt het muziekfestival At the Watergate op bijzondere wijze gepresenteerd. Toeschouwers zullen via een wintervoorstelling vol prachtige muziek, theater en dans warm gemaakt worden voor het Sneker LF2018-project, dat begin mei in de Waterpoortstad en nabije omgeving plaatsvindt. De Watertoren van Sneek krijgt speciaal voor gelegenheid een plekje in de Leeuwarder Prinsentuin.

Jonge muzikanten en dansers zijn zich in de aanloop naar het openingsweekend intensief aan het voorbereiden op de show, die op de avond van zaterdag 27 januari twee keer wordt opgevoerd. De muziektheatervoorstelling geeft het publiek een impressie van wat er gaat komen tijdens At the Watergate. De ontmoeting tussen ruim zevenduizend muzikale jongeren uit een groot aantal Europese landen zal van woensdag 9 tot en met vrijdag 11 mei leiden tot onverwachte, spontane optredens op een groot aantal podia op en aan het water.

De preview in Leeuwarden, die de titel ‘A Wintertale at the Watergate’ heeft meegekregen, vindt plaats nabij de muziekkoepel in de Prinsentuin, dat omgetoverd wordt tot een heus Sneker sneeuwlandschap. De deelnemende jongeren zijn leerlingen van Kunstencentrum Atrium in Súdwest–Fryslân. De artistieke leiding ligt bij Afke Brenninkmeijer (choreografie) en Kees Romers (muziek).

De Bokito Brass Band begeleidt het publiek vanaf het Oldehoofsterkerkhof naar de Watertoren in de Prinsentuin, waar om 19.15 en 20.15 uur een opvoering van ‘A Wintertale at the Watergate’ aanvangt. Toeschouwers ontvangen, zolang de voorraad strekt, aan het einde van elke voorstelling een verwarmende, culinaire verrassing.

De organisatie van At the Watergate is in handen van Cultuur Kwartier Sneek.

Foto: Petra Miedema