Vrijmetselaarslezing Sneek over levenskunst

Sneek – De jaarlijkse vrijmetselaarslezing in Sneek wordt in 2018 verzorgd door Willem Glaudemans. Glaudemans is schrijver en houdt lezingen over onderwerpen rond universele spiritualiteit, bewustzijn en creatie. Hij is o.a. bekend geworden als vertaler van Een Cursus in Wonderen.

Deze lezing zal gaan over de vraag wat levenskunst te maken heeft met universele wetmatigheden. Volgens Glaudemans zijn wij voortdurend scheppende wezens in een voortdurend scheppend universum. Maar wat is de relatie tussen deze twee? Zijn we, als scheppers, onderdeel van een groter Geheel? En hoe dan? Hoe gaat scheppen in zijn werk?

De avond zal plaatsvinden op: