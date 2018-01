Het dagboek van Hidde Dirks Kat 

Sneek- Volledige titel: Het dagboek van de Amelander walvisvaarder HIDDE DIRKS KAT. De meest vergeten schipbreuk uit de vaderlandse geschiedenis.Tijdens het rampjaar 1777 leed de Amelander walvisvaarder Hidde Dirks Kat schipbreuk voor de kust van Groenland. Pas in 1818 verscheen zijn verhaal over deze reis onder de naam “Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst gedaan in de jaren 1777 en 1778.”

De daarin beschreven ontberingen zijn talrijk en verschrikkelijk. Schepen die door het ijs ingesloten raken en worden verbrijzeld; manschappen die zich op ijsschotsen in leven moeten zien te houden of die bevriezen of verdrinken. Uiteindelijk worden ze gered door de “wilden”, de plaatselijke bewoners die we nu Inuit noemen.

Het dagboek is ook na 200 jaar na verschijning nog steeds spannend en actueel, maar lastig te lezen door het 18e en 19e-eeuwse Nederlands. In deze hertaling wordt Hidde Kat aan een groter publiek voorgesteld.

In het tweede deel van dit boek gaan een aantal auteurs nader in op het dagboek. Waarom verscheen dit dagboek pas in 1818 en niet al in 1778? Was Hidde Kat wel de echte schrijver? Wat gebeurde er precies in het rampjaar 1777? Waarom gingen wij Nederlanders ter walvisvaart? En: hoe koud is koud?

Inhoud:

Deel 1

Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst gedaan in de jaren 1777 en 1778

Deel 2

Het dagboek in context – Dolph Kessler

De laatste walvisvaart van Hidde Dirks Kat – Louwrens Hacquebord

Zeer zeldzame lotgevallen. De meerstemmigheid van het dagboek van commandeur Hidde Dirks Kat – Hans Beelen

Een wildeman in zijn schuitje – Gerrit Jan Zwier

Het Ameland van Hidde Dirks Kat – Aukje van Dijk

Het levensverhaal van Hidde Dirks Kat – Marjan Procee

Was Hidde Dirks Kat een held? – Gijs van der Ham

Het ijs. Het grote ijs! – Marcel Sijm

Vormgeving: Wouter Nijman

Hertaling: Jantine van der Knaap en Anna Trap

Tekeningen: Egbarta Veenhuizen

Fotografie: Dolph Kessler

Omvang: 112 p.

Uitvoering: hardcover

ISBN 978 949 205 241 4

Uitgave: Wijdemeer& Mauritsheech Publishers

Een uitgave in het kader van kunstproject HDK2018

Verschijningsdatum: 25 januari 2018

Prijs: € 14,95