De bal rolt weer …. voorbeschouwing 20 en 21 januari 2018

Sneek- Jong FC Groningen domineerde voor rust en na de thee was ONS Sneek de meest gevaarlijke van de twee. Het gelijkspel dat na negentig minuten en een beetje op het scorebord stond, was dan ook een uitslag waarmee de meesten goed konden leven, al overheerste na afloop toch het gevoel dat ONS er meer uit had kunnen en moeten halen.

Komende zaterdag reist ONS Sneek naar Katwijk voor het duel met grootmacht Quick Boys en een dag later hervat Sneek Wit Zwart de “struggle for life” in de hoofdklasse A met een thuiswedstrijd tegen het ook al goed draaiende Silvolde.

Quick Boys – ONS Sneek

Zaterdag 20 januari 2018 – aanvang 15.00 uur

Sportpark Nieuw-Zuid – Katwijk

Jong FC Groningen trad afgelopen zaterdag aan zonder een vijftal basiskrachten die voor de voorbereiding op de tweede seizoenshelft met de A-selectie van de eredivisionist naar de Spaanse zon waren afgereisd. Gelet op dat manco had ONS Sneek er tegen de Groningers toch met meer dan het 1-1 gelijkspel van het veld moeten stappen. De formatie van de na dit seizoen vertrekkende trainer Chris de Wagt had echter voor de thee weinig in te brengen en het herstel kwam eigenlijk te laat op gang om aanspraak op meer te kunnen maken. Om überhaupt aanspraak op meer te kunnen maken, zal de ploeg gewoon vanaf het beginsignaal gas moeten geven en zeker zaterdag, wanneer tussen de duinen in Katwijk grootmacht Quick Boys de tegenstander is.

Met Quick Boys treffen de Snekers de nummer drie van de ranglijst. De “Kuytwijkers” namen dat stokje afgelopen zaterdag over van Jong FC Groningen door ACV met 4-2 te verslaan. Grote man daarbij was spits Yordi Teijsse die drie keer wist te scoren en inmiddels in de derde divisie samen met Kees Tol van Spakenburg de lijst met schutters aanvoert. Het wekt dan ook geen verbazing dat de overeenkomst met de goaltjesdief inmiddels is verlengd en dat Teijsse ook volgend seizoen het shirt van Quick Boys draagt. Zulks in tegenstelling tot Anthony Bentem, Delano a Cohen, Yassire Hamdani, Philippe den Hartog en Madjer Lukoki die na dit seizoen hun geluk elders gaan beproeven. Daarnaast zet doelman Jesper Hogedoorn een punt achter zijn carrière. Er is derhalve veel reuring op Nieuw-Zuid en die was er eind vorig jaar ook op het trainersfront. Na een mindere serie werd trainer Jan Zoutman ontslagen en opgevolgd door Gert Aandewiel die eerder o.a. Sparta Rotterdam en NAC Breda onder zijn hoede had.

Die onrust neemt niet weg dat ONS dat gisteravond in Emmeloord zonder een aantal vaste basisklanten een oefenduel tegen Flevo Boys verloor, zaterdag met een topploeg te maken krijgt. Dat bleek medio oktober ook al in de heenwedstrijd, toen ONS uiteindelijk de handen mocht dichtknijpen, dat de nederlaag niet hoger uitviel dan 4-1. Quick Boys was in die wedstrijd dodelijk effectief en eigenlijk een klein maatje te groot. Daarmee was de onderlinge krachtsverhouding toch een andere dan die in het seizoen daarvoor. Toen hield ONS de grootmacht in eigen huis namelijk op nul-nul en leek men in Katwijk lange tijd op weg naar een overwinning. In de slotfase maakten Anthony Bentem en Max van Steen toen namens Quick Boys echter een achterstand (doelpunt Martijn Roosenburg) ongedaan en daarmee een einde aan de Sneker illusies.

Voor de wedstrijd van komende zaterdag zullen die naar mag worden aangenomen, ook niet al te groot zijn. Daardoor kan ONS in beginsel redelijk onbevangen aan het karwei kan beginnen en was het niet juist die onbevangenheid (lees: Jan Dommerholt) die de Snitsers tegen Jong FC Groningen “zurück im Geschäft” bracht. Bovendien lieten de oranjehemden eerder dit seizoen tegen een aantal topploegen zien dat men heel goed partij kan bieden en dat men in dergelijke wedstrijden niet op voorhand het hoofd in de schoot hoeft te leggen. Dat maakt dat de opgave tussen de duinen er ook weer niet één zonder mogelijkheden is. Tenminste als de kompanen van aanvoerder Michael Lanting die binnen afzienbare tijd hun kunsten op een nieuwe toplaag mogen vertonen, meteen vanaf het begin goed bij de les zijn.

Sneek Wit Zwart – Silvolde

Zondag 21 januari 2018 – 14.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

De oefenwedstrijd die Sneek Wit Zwart afgelopen zaterdag in aanloop naar de rest van dit seizoen tegen Blauw Wit ’34 afwerkte, leverde uiteindelijk een benauwde 4-3 overwinning op. Met dat resultaat behoort de knagende onzekerheid op Tinga zeker nog niet tot het verleden en die onzekerheid zal met het duel tegen Silvolde in het verschiet de komende dagen absoluut niet afnemen.

De ploeg uit het gelijknamige dorp ontpopte zich in de onderlinge confrontaties met Sneek Wit Zwart namelijk tot een soort van plaaggeest, want in alle wedstrijden trok Silvolde aan het langste eind. Vorig seizoen sloeg Silvolde op Tinga in de openingsminuten van zowel de eerste als de tweede helft toe en dat was toereikend om de Snekers op de knieën te dwingen. En in de nabijheid van de grens met onze oosterburen kregen de wit-zwarten twee keer een behoorlijke draai om de oren, waarbij ene Wout Blasman de laatste keer een ware plaag voor de Sneker verdedigers was.

​

Silvolde speelde overigens aan het begin van dit decennium nog in de tweede klasse. In het seizoen 2011-2012 werd via de play offs promotie naar de eerste klasse bewerkstelligd en drie seizoenen later bleek het toetje van de competitie de ploeg opnieuw gunstig gezind. Sinds de entree in de hoofdklasse eindigde Silvolde steevast op één van de bovenste plaatsen en ook dit seizoen mag men de grensbewoners weer tot de toonaangevende ploegen in de hoofdklasse rekenen. Met 23 uit 13 staat Silvolde momenteel op een vierde plaats met zes punten en een wedstrijd minder dan koploper SJC en heeft men nog alle kans om zich in de strijd om eremetaal te mengen. De ploeg van trainer Dennis van Beukering die in de laatste vier wedstrijden voor de winterstop steeds niet verder kwam dan een puntendeling, zal er dan ook alles aan doen om met de volle buit uit Sneek te vertrekken om zo het verschil met de koploper uit Noordwijk niet op te laten lopen.

​De doelstelling van Sneek Wit Zwart dat zich tussentijds versterkte met de Spaanse spits Nicolas Alejandro, is feitelijk niet anders. De Snekers staan momenteel op een veertiende plaats met een achterstand van drie punten op de veilige regionen. Die achterstand kan nog wijziging ondergaan, omdat nog niet zeker is wat er met het failliete Jong Achilles ’29 en met de tegen die club behaalde punten gaat gebeuren. Dat neemt niet weg, dat een overwinning voor Sneek Wit Zwart min of meer een must is, te meer omdat een aantal directe concurrenten dit weekeinde tegen elkaar speelt en een deel daarvan op zeker punten gaat pakken. Dat brengt uiteraard de nodige druk met zich mee, maar na iets meer dan vier maanden zijn de wittebroodsweken aan de Molenkrite wel voorbij en moet het jonge en onervaren gezelschap van trainer Germ de Jong daar toch mee om kunnen gaan. Lukt dat, dan moet men in staat zijn om de knagende onzekerheid iets minder onzeker te maken.

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto ONS: Henk van der Veer; Foto SWZ: Nico Altenburg