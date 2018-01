Advendo Colorguard teams op stoom in Drachten

Sneek / Drachten – Drachten was het afgelopen zaterdag het centrum van muziek & dans in Nederland. Sportcentrum de Splitting was de locatie van de eerste CGN contest van 2018. De drie Advendo colorguard teams, ondersteund door de vele meegereisde supporters, konden na hun succesvolle try out in Sneek eindelijk hun shows tonen in een competitieve omgeving met deelnemende teams uit geheel Nederland.

In Drachten kwamen de Advendo colorguard teams goed uit de startblokken. Met hun frisse show ‘The island and the sea’ pakten de Advendo Kids direct een 2e plaats. Met een 4e plaats voor de Advendo Juniors met ‘Crazy in love’ lieten zij zien dat hun show veel potentie heeft. In het avond programma haalde Advanced een 5e plaats met ‘Be yourself.’ Ook hier zag het publiek en jury dat er nog veel meer in het vat zit met deze nieuwe lichting van Advanced.

Samengevat in alle shows zit nog veel rek. Met de jury commentaren in de sporttas zijn de Advendo teams huiswaarts gekeerd en gaan ze de komende weken weer hard trainen om hun shows verder te ontwikkelen.

Uitslag

Advendo Kids 2e Cadet Class 74,83 punten

Advendo Juniors 4e Junior Class 67,85 punten

Advanced 5e A Class 66,09 punten

Volgende contest deelname van de Advendo teams staat gepland voor 10 februari 2018 in Wijchen.