De Waterpoort weer terug op de rails

Sneek- Nadat De Waterpoort vorige week de mist in ging tegen DOS Kampen/Veltman, was het van groot belang weer een winst binnen te slepen. Het verlies van vorige week was weliswaar ingecalculeerd, maar de manier waarop dit ging baarde toch enigszins zorgen. Coach Ralph de Vries zorgde ervoor dat alle neuzen weer dezelfde kant op keken en zo stond De Waterpoort rond half 8 fris en fruitig op het veld.

Tegenstander Apollo was vanuit Heerhugowaard naar het hol van de leeuw afgereisd, om te proberen twee punten te pakken. Na enige vertraging barstte deze strijd eindelijk los. 2 punten gaven beiden teams namelijk de gelegenheid zich te distantieren van de onderste regionen in het klassement.

De Waterpoort en Apollo begonnen vol strijdlust aan de wedstrijd. Frank Bruin nam de openingsgoal voor zijn rekening en liet merken dat hij voor niets minder dan twee punten wilde gaan. Beide teams wisten de korf makkelijk te vinden en hielden elkaar in evenwicht. Mooi was te zien dat De Waterpoort over meerdere schijven wist te scoren, zowel dames als heren. Tot 6-6 ging het gelijk op, maar daarna wist De Waterpoort een gaatje van twee punten te slaan. Helaas wist Apollo deze achterstand om te buigen naar een 12-14 voorsprong. Met deze tussenstand mochten de beide teams de kleedkamer opzoeken.

Terwijl de wissels even een balletje gingen schieten, kreeg het eerste van De Waterpoort een donderpreek van Coach Ralph de Vries. Er moest beter en slimmer worden gespeeld, de juiste spelers moesten worden gezocht en er moest worden gevochten voor elke bal.

In de tweede helft toonde De Waterpoort karakter en mocht het duidelijk zijn dat de twee punten in Sneek zouden blijven. Marije Elderhorst wist met veel souplesse twee goals te maken en zo de stand gelijk te trekken. Wederom deden de twee ploegen niet voor elkaar onder, wat resulteerde in een ware krachtmeting. Tot 18-18 wist Apollo bij te blijven, maar daarna denderde De Waterpoort door. Apollo had geen vaatjes meer om uit te tappen en konden niet voorkomen dat de Snekers bleven uitlopen. Op een stand van 26-23 waren het Nick Huitema en Tialda Bakker die de wedstrijd definitief beslisten. Onder luid gejuich van het publiek, die in grote getale aanwezig waren, kon De Waterpoort de wedstrijd in het slot gooien. De laatste goal werd gemaakt door Marije Elderhorst, die een mooie doorloopbal wist te verzilveren. De scheidsrechter floot enige seconden later af bij een stand van 29-23.

Zo heeft De Waterpoort zijn welverdiende twee punten binnen en hoopt het in deze vorm door te kunnen spelen. Iedereen wist vandaag het gat van de korf te vinden en dit toont maar weer eens aan hoe gevaarlijk de Snekers kunnen zijn. De Waterpoort-trein is lijkt weer op het juiste spoor en met volle vaart denderen ze door naar volgende week zaterdag. In Rijswijk zal er dan tegen Refleks worden gespeeld. Ook dan hoopt De Waterpoort twee punten te kunnen pakken, om zo zicht te kunnen houden op een mooie eindklassering. De wedstrijd zal om 18:30 beginnen. Alle support is van harte welkom.

Bron kv De Waterpoort